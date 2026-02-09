Oficial: Laporta dimite como presidente del Barcelona

Joan Laporta ha dimitido como presidente del Barcelona este lunes 9 de febrero una vez ha sido publicada la convocatoria de elecciones en la entidad culé. El presidente blaugrana estaba obligado a dar este paso para poder presentarse de nuevo a unos comicios que se celebrarán el próximo 15 de marzo en el Camp Nou y donde él vuelve a ser el máximo favorito para salir reelegido. Parte de su Junta Directiva ha dimitido junto a él este lunes y como presidente en funciones se quedará Rafa Yuste hasta el próximo 1 de julio.

Desde este 9 de febrero hasta el próximo 1 de julio, pase lo que pase en las elecciones del 15 de marzo, Joan Laporta no será presidente del Barcelona. Cuatro largos meses donde el equipo blaugrana se jugará todos los títulos sin el mítico mandatario culé en el palco. Si gana las elecciones, no será proclamado hasta pasado el 30 de junio.

Este paso de dimitir como presidente una vez han sido convocadas las elecciones era obligado para Joan Laporta si quiere volver a presentarse, como así será. Y, además, es el favorito para volver a ser votado por la mayoría de socios del Barcelona como nuevo presidente. Víctor Font, Marc Círia y Xavi Vilajoana serán sus rivales en las urnas el próximo 15 de marzo.

Rafa Yuste será el presidente interino del Barcelona

No tendrá durante este proceso electoral a Rafa Yuste, su actual vicepresidente primero, que se queda como presidente en funciones dentro del club. Un apoyo incondicional para Laporta, amigo desde la infancia. Tampoco tendrá Hansi Flick a su lado al presidente que lo trajo, confiando en que vuelva a ser elegido, como ha deslizado en alguna ocasión sin afirmarlo ante los medios de comunicación. Serán meses extraños sin su presidente en el Barça.

Elecciones interesantes en el Barcelona que seguro serán muy animadas con Joan Laporta como máximo favorito. Víctor Font es su gran rival. El mismo que ya ha anunciado que Deco no sería su director deportivo si gana la presidencia. Ciria y Vilajoana son las otras dos opciones para los socios blaugranas. Pero es evidente que Laporta es favorito para ganar esas elecciones de dentro de un mes en el Camp Nou.

Comunicado del Barcelona sobre la dimisión de Laporta

«En cumplimiento de lo que establece el artículo 42.f de los Estatutos del FC Barcelona, ​​el presidente Joan Laporta ha dimitido de su cargo con el objetivo de poder concurrir a las elecciones a la Junta Directiva que se celebrarán el próximo 15 de marzo. Esta renuncia se ha formalizado en la reunión ordinaria de la Junta Directiva celebrada este lunes, en la que se ha publicado oficialmente la convocatoria de elecciones.

Junto con Joan Laporta, también han cesado de sus cargos varios miembros de la actual junta para participar en el proceso electoral. En concreto, han presentado su renuncia la vicepresidenta del Área Institucional, Elena Fort; el vicepresidente del Área Social, Antonio Escudero; así como los directivos Ferran Olivé, Josep Maria Albert, Javier Barbany, Miquel Camps, Aureli Mas, Javier Puig y Joan Soler y Ferré».