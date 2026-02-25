Laporta tiene un plan para las 300.000 camisetas que fabricó el Barça sin el logo de Nike

Joan Laporta ya tiene en marcha su campaña como precandidato a las elecciones del FC Barcelona. Quiere volver por la puerta grande y se está dejando ver. El ahora ex presidente sabe que tiene mucho terreno ganado, parte con ventaja con sus perseguidores, con el resto de candidatos a la presidencia. Pero son muchos los temas delicados con los que aún debe lidiar de aquí a las elecciones, como dar respuesta a la inversión del Barça de 300.000 camisetas de fabricación propia que Laporta usó como medida de presión para negociar con Nike: dice tener un plan.

Durante estas semanas escucharemos mucho a Joan Laporta. El precandidato con ‘Defensem el Barça’ usará los medios, a través de entrevistas, para montar su relato y los motivos que le lleven de nuevo a la presidencia del club. Uno de los temas recurrentes en las últimas semanas están siendo la enorme partida de camisetas que fabricó el club durante las tensas negociaciones con Nike para renovar el contrato.

Laporta y su directiva decidieron invertir unos cuatro millones de euros en la fabricación de 300.000 camisetas de una marca propia como medida de presión al gigante estadounidense, camisetas que tras el acuerdo definitivo llevan año y medio en el ostracismo, sin ser usadas.

«Fue una estrategia. Fue una estrategia, también, para que ellos se lo creyeran de verdad», ha explicado Laporta en una entrevista para RTVE Catalunya, donde asegura no recordar el número exacto de camisetas que fabricaron en un intento por salir del tema con rapidez. El precandidato reconoce que aún las tienen en stock y confirma que «seguramente no las pondremos a la venta».

Tenim un estoc de samarretes que al seu moment utilitzem com a estratègia de negociació i pressió amb Nike. Que veiessin que anàvem de debò.

«Haremos algo… deberíamos hacer algo», improvisa Laporta, que termina afirmando que tienen un plan establecido para ellas, que no dejaran esa inversión en el olvido: «Es un stock que tenemos, pero que sirvió como estrategia de negociación, para que vieran que íbamos en serio. Pero se detuvo porque, primera, teníamos una gran oferta de Puma, y, Nike, pues, también vimos que querían seguir con nosotros».

Laporta ha reconocido que pronto anunciarán que harán con estas camisetas que, de momento, siguen guardadas a buen recaudo esperando destino y utilidad. Y es que estas equipaciones están completamente inservibles, ya que son camisetas destinas para lucir el primer equipo pero que carecen del logo de Nike, el sponsor técnico que acabó ganando la batalla donde también emergió Puma. De hecho en éstas parece la imagen comercial de Bihub Tech, el nombre que responde a Barça Innovation Hub. Ya fue hace unas semanas cuando el propio Josep Maria Meseguer, responsable de Barça Licensing and Merchandising (BLM), reconoció que «siguen guardadas» y que por el momento «no se les ha dado ningún tipo de salida». Siguen así y, visto lo visto, continuarán guardadas en el almacén durante mucho tiempo.