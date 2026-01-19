La tragedia del tren de Angrois, en Galicia, el accidente ferroviario cerca de Santiago de Compostela, es uno de los siniestros más graves de la historia reciente del ferrocarril en España. A día de hoy, sigue siendo el más trágico de lo último siglo.

¿Cuándo ocurrió el accidente del tren de Galicia?

El accidente tuvo lugar el 24 de julio de 2013, a las 20:41 horas. El tren descarriló en la curva de A Grandeira, en el barrio de Angrois, a unos 3-4 kilómetros de la estación de Santiago de Compostela, cuando el convoy estaba a punto de llegar a su destino.

¿Cuántos muertos y heridos hubo?

Hubo 80 muertos. De ellos, la gran mayoría falleció en el lugar del accidente, aunque algunas personas murieron días después en hospitales. En cuanto a los heridos, hubo 144, aunque algunas fuentes hablan de 143 o 145 según el cómputo exacto de lesiones graves que requirieron tratamiento. En el tren viajaban 224 personas a bordo: 218 pasajeros y 6 tripulantes, de los cuales 2 fallecieron.

¿Cuáles fueron las causas?

Las causas del descarrilamiento del tren en Galicia quedaron acreditadas tras una larga investigación técnica (CIAF), periciales y un proceso judicial que duró más de una década:Causa principal e inmediata:

Exceso de velocidad muy grave : el tren entró en la curva de A Grandeira a una velocidad de entre 179 y 191 km/h (la cifra más aceptada es alrededor de 190-191 km/h), cuando la velocidad máxima permitida en esa curva era de solo 80 km/h. Esto provocó que el tren perdiera la estabilidad y descarrilara violentamente.

: el tren entró en la curva de A Grandeira a una velocidad de entre 179 y 191 km/h (la cifra más aceptada es alrededor de 190-191 km/h), cuando la velocidad máxima permitida en esa curva era de solo 80 km/h. Esto provocó que el tren perdiera la estabilidad y descarrilara violentamente. Despiste del maquinista : el maquinista, Francisco José Garzón Amo, recibió una llamada telefónica de unos 100 segundos (casi dos minutos) del interventor del tren justo antes de la curva. Esa conversación le hizo perder la atención sobre la proximidad del punto donde debía reducir drásticamente la velocidad. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde y, aunque activó los frenos de emergencia, no pudo evitar el descarrilamiento.

: el maquinista, Francisco José Garzón Amo, recibió una llamada telefónica de unos 100 segundos (casi dos minutos) del interventor del tren justo antes de la curva. Esa conversación le hizo perder la atención sobre la proximidad del punto donde debía reducir drásticamente la velocidad. Cuando se dio cuenta, ya era demasiado tarde y, aunque activó los frenos de emergencia, no pudo evitar el descarrilamiento. Causa estructural: El tramo de vía donde ocurrió el accidente no contaba con el sistema de protección más avanzado (el ERTMS nivel 2, que frena automáticamente el tren en caso de exceso de velocidad). En su lugar, solo tenía el sistema ASFA (menos efectivo).

Además, no se había realizado un análisis de riesgos adecuado para ese punto concreto de transición entre la alta velocidad y la entrada en Santiago (una curva muy cerrada heredada de la línea antigua).

Esta ausencia de medidas de seguridad adicionales (que hubieran evitado o mitigado el fallo humano) fue considerada una negligencia grave por parte de Adif.

La sentencia (2024)

Tras un juicio muy largo (celebrado entre 2022 y 2023), la sentencia definitiva (julio de 2024, con recursos pendientes aún en 2026) condenó por imprudencia profesional grave al maquinista Francisco José Garzón, por el exceso de velocidad y despiste y al ex director de Seguridad en la Circulación de Adif, Andrés Cortabitarte por la falta de medidas de seguridad en ese tramo.

Ambos recibieron 2 años y medio de prisión (pena que puede no implicar ingreso efectivo en prisión), inhabilitación profesional durante 4 años y medio, y el pago solidario de una indemnización superior a 25 millones de euros a las víctimas y familiares (con responsabilidad civil de las aseguradoras de Renfe y Adif).