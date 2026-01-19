Sánchez, de campaña: cuela a Montero, su candidata para Andalucía, en la visita a Adamuz

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha visitado este lunes la localidad cordobesa de Adamuz para visitar la «zona cero» del trágico accidente ferroviario que ha acabado con la vida de 39 personas. Junto a él, también ha acudido la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. El PP critica que lo haya hecho en calidad de candidata del PSOE a la Presidencia de la Junta de Andalucía.

«No hubo vicepresidentas en Valencia por la Dana. A lo mejor es porque no había campaña». De esta manera fuentes populares han criticado abiertamente lo oportuno de la visita de la ministra socialista al lugar del siniestro. Unas duras declaraciones, además, con las que los de Feijóo ponen de manifiesto que su presencia está lejos de estar enmarcada en un acto casual.

«¿En calidad de qué está la ministra de Hacienda en la visita de Pedro Sánchez a la zona de la catástrofe?», se han cuestionado dentro del PP. «¿De candidata del PSOE?», apuntan en su crítica cuando en octubre de 2024, momento en que tuvo lugar la DANA en Valencia que dejó 237 víctimas mortales, sostienen que ningún ministro del Gobierno acudió a hacerse una foto al lugar de los hechos.

Si bien es cierto que dos días después del suceso estuvo presente la titular de la cartera de Ciencia y Universidades, Diana Morant, líder también de los socialistas valencianos, también lo es que ésta sólo estuvo presente en un único momento para conocer los trabajos del CECOPI.

Por contra, tal y como ha hecho en esta ocasión la ministra Montero, Morant no programó una visita en compañía del líder socialista del Ejecutivo para conocer, de primera mano, la situación que vivieron los valencianos.

El equipo de Gobierno de Sánchez en Moncloa se ha apresurado en la mañana de este lunes para cancelar su agenda oficial -incluía un encuentro con el líder del PP y un viaje oficial para asistir al foro de Davos- para organizar de manera exprés una visita a la localidad cordobesa de Adamuz.

Una premura, sin embargo, que contrasta con las prisas con las que actuó su mismo equipo en el Ejecutivo cuando se produjo el trágico suceso de la DANA. Sánchez entonces esperó más de 48 horas para organizar su viaje a Valencia, en esta ocasión, no ha esperado ni 24 horas.