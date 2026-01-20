Puente presumió en septiembre de renovar la vía de Adamuz sin cortar el tráfico pese a las «incidencias»

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, el socialista Óscar Puente, se jactó en el Congreso de los Diputados el pasado septiembre de que el Gobierno de Pedro Sánchez -a través del operador ferroviario Adif- había acometido la renovación de la línea afectada por la tragedia de Adamuz (Córdoba) sin cortar la circulación. Y ello, pese al riesgo existente para la seguridad, como él mismo admitió, y en contra de lo sucedido en Alemania en el trayecto Berlín-Hamburgo.

Fue en una comparecencia en la Comisión de Transportes de la Cámara Baja celebrada el pasado 4 de septiembre. Allí, Óscar Puente, como hiciera en su declaración exprés la noche del siniestro el pasado domingo, subrayó que «hemos renovado completamente la línea Madrid-Sevilla, con una inversión total de 700 millones de euros que hemos ejecutado mientras prestábamos el servicio», incidió.

«Y aquí llamo la atención -prosiguió- sobre una circunstancia propia del sistema ferroviario español: en España solo se corta el servicio ferroviario si no queda más remedio; si se puede compatibilizar la prestación del servicio y la mejora de la línea, esa es la opción que elige el gestor de infraestructuras español. Esto tiene ventajas e inconvenientes», reconoció.

En este punto, Óscar Puente enfatizó que «la ventaja principal, obviamente, es que no se corta el servicio, cosa que sí sucede, por ejemplo, en este momento, en Alemania», criticó. «Siempre pongo el ejemplo de la línea Berlín-Hamburgo, una línea equivalente a la Madrid-Barcelona en España, incluso con más viajeros, que está cortada y lo estará durante varios meses hasta que se acometa una renovación similar a la que nosotros hemos hecho en la línea Madrid-Sevilla», añadió.

Acto seguido, el ministro de Transportes se refirió a «la parte negativa», esto es, que «la conciliación de la realización de las obras y la prestación del servicio ocasiona molestias, inconvenientes e incidencias en muchas ocasiones no previstas».

Puente alegó que al realizar los trabajos por la noche, con alteraciones en la infraestructura, como en lo relativo a «cables, sistemas de seguridad, etcétera», después, al paso de la circulación por el día, se venían produciendo «incidencias» que empeoraban el servicio.

Imagen de la vía del siniestro en el tramo de Adamuz.

En la línea Berlín-Hamburgo, que se encuentra cortada por obras desde agosto de 2025 hasta abril de 2026, el Gobierno alemán primó ante todo la modernización de los sistemas de control y la seguridad.

En España, en cambio, tras una renovación en la que no se cortó el servicio en la línea Madrid-Sevilla, se han venido produciendo múltiples incidencias -hasta ocho en los meses previos a la tragedia de Adamuz- y ha tenido lugar el peor accidente ferroviario de la alta velocidad en 34 años, con al menos 40 muertos y un centenar de heridos.

Según fuentes solventes consultadas por OKDIARIO, «si el tren era nuevo y la vía había sido renovada recientemente, todo apunta a la existencia de deficiencias en la vía tras dicha renovación».

«Imperfecciones»

Asimismo, las fuentes destacan que habría que analizar si esa renovación se hizo bien, ya que los propios maquinistas alertaron en agosto de hallar «imperfecciones» en este recorrido, abogando por reducir la velocidad.

Precisamente, fuentes de la investigación pusieron ya el foco este lunes en la rotura de la vía debido a un fallo de soldadura como causa del siniestro. La investigación apunta a que esta rotura habría hecho descarrilar al tren Iryo, que en 20 segundos invadió la vía contraria y acabó impactando con el convoy de Alvia.

El accidente se produjo en un tramo recto que fue renovado en mayo de 2025 como parte de trabajos de mantenimiento, según comunicó Adif. Sin embargo, el operador notificó varias incidencias en la línea Adamuz-Villanueva de Córdoba -por las que preguntó el PP en el Senado- en los meses previos al siniestro de este 18 de enero.