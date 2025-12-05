Samú Costa será baja por tarjetas ante el Elche

El Mallorca no podrá contar el próximo fin de semana con Samú Costa ante el Elche, en el que será el último partido del año en Son Moix. El centrocampista portugués, que está en un gran momento de forma, vio la quinta tarjeta amarilla en el Carlos Tartiere, lo que le obligará a descansar. Estará, eso sí, disponible tanto para la eliminatoria de 16avos de final de la Copa del Rey como para el último encuentro de 2025 en Mestalla ante el Valencia.

Ahora el objetivo del club es tratar de retener para el choque ante los ilicitanos a Omar Mascarell, que ha sido convocado por Guinea Ecuatorial para disputar la Copa Africa, y que en teoría debe incorporarse la próxima semana, aunque se intentará negociar con su selección que pueda viajar después del partido.

En caso de que no sea posible, a Arrasate le quedarán disponibles Antonio Sánchez, Manu Morlanes, Pablo Torre y Sergi Darder como centrocampistas, por lo que en el peor de los casos también habría variantes suficientes para presentar una alineación competente ante un Elche que comenzó muy bien la temporada, pero que poco a poco ha ido perdiendo fuelle. Sin duda es una gran oportunidad para que el Mallorca sume tres puntos importantísimos en su despedida de 2025 ante su afición. El partido está programado para el sábado 13 de diciembre a las 16.15 horas.