Cruces de semifinales del Mundial Sub-20: qué selecciones las jugarán

El Mundial Sub-20 afronta su recta final esta semana con la disputa de los duelos de semifinales, el partido por el tercer y cuarto puesto y la final. El torneo, que se celebra de manera íntegra en Chile, no contará con la presencia de la selección española en lo que resta de campeonato. El combinado que dirige Paco Gallardo cayó por 2-3 ante Colombia en la ronda de cuartos de final. Los goles de Rayane Belaid y Jan Virgili no fueron suficientes para el combinado nacional, que vio como el colegiado ‘sacó’ fuera del área un penalti en el último minuto sobre Thiago Pitarch.

Tras la disputa de la ronda de cuartos de final, cuatro selecciones pelearán por suceder a Uruguay como vigente campeona. Curiosamente, ninguna de las cuatro semifinalistas del Mundial Sub-20 de Argentina han repetido en la edición actual. Ni el mencionado ganador, ni Italia, Corea del Sur e Israel. De los cuatro países que aspiran a ganar el Mundial Sub-20, dos de ellos han logrado hacerlo a lo largo de los 48 años de historia del torneo. Destaca Argentina, que lidera el palmarés con seis títulos y aspira a ampliar su ventaja con Brasil.

Resultados de los cuartos de final del Mundial Sub-20

En los encuentros de cuartos de final, las selecciones que clasificaron como primeras en la fase de grupos hicieron valer su buen inicio de campeonato. Es el caso de Argentina, Colombia y Marruecos. El combinado africano, además, eliminó a otro equipo que había logrado esta condición: Estados Unidos. Todos los partidos de esta ronda se resolvieron en los 90 minutos reglamentarios, sin necesidad de prórroga ni tanda de penaltis.

México 0-2 Argentina

España 2-3 Colombia

Estados Unidos 1-3 Marruecos

Noruega 1-2 Francia

Partidos de semifinales del Mundial Sub-20

De cara a la ronda de semifinales, entre la noche del miércoles 15 de octubre y la madrugada del jueves 16 (hora española) se disputarán los dos encuentros. Marruecos y Francia serán los encargados de abrir esta fase del campeonato con un duelo en el Estadio Elías Figueroa Brander de Valparaíso. Después del encuentro entre franceses y marroquíes, Argentina y Colombia protagonizarán un duelo entre las dos selecciones sudamericanas que siguen en pie en el Mundial Sub-20. El el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile acogerá la segunda semifinal.

Marruecos – Francia . Miércoles 15 de octubre a las 22:00 horas de la España peninsular.

. Miércoles 15 de octubre a las 22:00 horas de la España peninsular. Argentina – Colombia. Jueves 16 de octubre a las 01:00 horas de la España peninsular.

Cuándo es la Final y el tercer y cuarto puesto

Los ganadores de los duelos de semifinales se medirán en la gran final del domingo 19 de octubre (lunes 20 en España). El Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos es el escenario escogido para el partido que determinará quién levanta el trofeo del Mundial Sub-20. Un día antes, el sábado 18, se disputará el duelo de consolación entre las dos selecciones que caigan en semifinales.