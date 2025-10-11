Néiser Villarreal destroza el sueño de España en el Mundial sub-20 con el final más cruel

Néiser Villarreal, con un hat-trick, destrozó el sueño de España en el Mundial sub-20 y clasificó a Colombia para las semifinales del torneo. La selección cafetera marcó el tanto definitivo en el 89 y el colegiado le birló un penalti sobre Pitarch en el descuento. El combinado español logró remontar en la segunda parte el 0-1 y vio como los colombianos le remontaban de nuevo para dejarles sin semis.

El equipo de Paco Gallardo salió con su once de gala en Chile en los cuartos de final del Mundial sub-20 contra Colombia. Fran González inició en portería, la defensa estuvo formada por Fortea, Merino, Cuenca y Díaz. Mendoza, Thiago Pitarch y Rayane completaron el centro del campo español. Y arriba, Pablo García, Virgili e Iker Bravo.

No empezó nada mal el partido la selección española con varias ocasiones de peligro. Avisó primero Pablo García y luego Rayane. También Virgili tuvo una tímida ocasión. Pero el cuadro español no estaba nada acertado en el primer tiempo. Pudo tener un penalti tras una posible mano, pero el VAR revisó la acción y decidió que no había nada.

Mientras, Colombia avisaba con acciones muy rápidas por bandas. Y por ahí llegó el primer gol del partido. Asistencia desde la banda de Barrera y gran gol de Villarreal como punta con una definición imparable para Fran. Tuvo el segundo la selección cafetera antes del descanso, pero Fran González salvó el tanto con una excepcional parada en el primer palo. Colombia hizo su primer cambio en el 43 por la lesión de Barrera.

Rayane y Virgili despiertan a España

Reaccionó rápido España en la segunda parte para despertar en el partido. Solamente tardó diez minutos en el segundo tiempo en empatar el mismo. Pablo García puso un buen balón por banda y Fortea centró al área de manera brillante. Y allí, dentro de la misma, Rayane entró para marcar un golazo. Conexión Madrid-Atleti para que el combinado español pudiese poner el 1-1 en el marcador.

La selección española estaba viviendo sus mejores minutos sobre el césped y lo plasmó con goles. Tres minutos después del empate, en el 59, España hizo el segundo y remontó el partido. Jan Virgili inició la jugada en banda, se la dejó a Rayane y este se la devolvió. El ataque del Mallorca se metió dentro del área con una gran velocidad e hizo un golazo con un disparo alto e imparable. 2-1 para España ante una Colombia que quedaba muy tocada en defensa.

Colombia vuelve a empatar

El partido estaba loco. España había despertado, pero Colombia no dijo su última palabra. En el minuto 64, la selección cafetera le volvió a coger la espalda a la defensa española y un pase al espacio de Renteria dejó solo a Neiser Villarreal, su mejor jugador. Y no falló. Definición de primeras, doblete y 2-2 en Chile.

En la locura del partido, Colombia perdonó el tercero en el 72. Bueno, más bien fue una salvada de Fran González. El portero del Real Madrid se hizo gigante para despejar un mano a mano dentro casi del área pequeña. El rechazo se iba alto para respiro de España.

Los dos primeros cambios de Gallardo llegaron en el 77. Se fue Fortea con amarilla y entró Perea. También se marchó Virgili por David Mella. Un minuto después, el propio jugador del Depor puso un centro medido al segundo palo y Pablo García perdonó el tercero. Remate a placer que el portero de Colombia atrapó en dos tiempos sobre la línea.

Volvió a salvar San Fran González en el 85 con una parada antológica. Sacó una mano casi imposible a un remate de cabeza colombiano a bocajarro. El portero de España estaba siendo clave con el partido buscando ya la prórroga.

Villarreal condena a España en el Mundial sub-20

Otro error de España en defensa le condenó cerca del 90. Fran González ya no pudo hacer más. Cuenca falló en el despeje, Neiser Villarreal le ganó la partida y en el mano a mano no falló. Hat-trick del delantero cafetero y los colombianos hicieron el tercero en el 89. Un palo muy duro para los de Gallardo.

El final fue el más cruel posible para España en este Mundial sub-20. En el tiempo de descuento, Pitarch cayó derribado dentro del área y el colegiado pitó penalti. Pero tras revisarlo lo sacó fuera. Pareció que era dentro de manera claro, pero el colegiado dijo que no. Un final muy duro para una España que queda eliminada de este Mundial sub-20.