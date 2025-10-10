Cuartos de final del Mundial Sub-20: cruces y horarios para ver todos los partidos

Después de una fase de grupos un tanto irregular, en la que avanzó como tercera de grupo, la selección española superó a Ucrania por 1-0 en octavos de final. Un solitario tanto del bético Pablo García le valió al equipo de Paco Gallardo para colocarse en los cuartos de final del Mundial Sub-20. El combinado nacional se medirá a Colombia por un puesto en semifinales, en un encuentro que abrirá esta ronda.

Resultados de los octavos de final del Mundial Sub-20

La primera ronda de eliminación directa del Mundial Sub-20 de Chile se saldó con victoria para la gran mayoría de los favoritos. España ha ido de menos a mas durante el torneo, después de perder en el debut (2-0) ante Marruecos y empatar contra México (2-2) en el segundo partido. Tras superar a Brasil por la mínima, merced a un gol de Iker Bravo, la selección española repitió resultado ante una Ucrania que llegaba con dos victorias y un empate en su mochila. La solidez defensiva de los de Paco Gallardo, que cuenta con los madridistas Fran González, en portería; Jesús Fortea, lateral derecho; y Thiago Pitarch, en la medular; está siendo el principal pilar del equipo.

Chile 1-4 México . Miércoles 8 de octubre.

. Miércoles 8 de octubre. Argentina 4-0 Nigeria . Miércoles 8 de octubre.

. Miércoles 8 de octubre. Ucrania 0-1 España . Martes 7 de octubre.

. Martes 7 de octubre. Colombia 3-1 Sudáfrica . Miércoles 8 de octubre.

. Miércoles 8 de octubre. Estados Unidos 3-0 Italia . Jueves 9 de octubre.

. Jueves 9 de octubre. Marruecos 2-1 Corea del Sur . Viernes 10 de octubre.

. Viernes 10 de octubre. Paraguay 0-1 Noruega . Jueves 9 de octubre

. Jueves 9 de octubre Japón 0-1 Francia. Jueves 9 de octubre.

Cruces y horarios de los cuartos de final del Mundial Sub-20

El torneo que acoge a las futuras estrellas del fútbol mundial arranca su fase de cuartos de final el sábado 11 de octubre. Chile será testigo de grandes duelos en la ronda que acoge a las ocho mejores selecciones. Muchos ojos estarán puestos en el duelo entre México y Argentina. La selección tricolor cuenta con una de las grandes promesas del balompié. Se trata del mediocampista Gilberto Mora, que con sólo 16 años ya suena para dar el salto a un gran equipo europeo cuando alcance la mayoría de edad.

En cuanto a la selección española, el conjunto que dirige Paco Gallardo combina jugadores prometedores con otros con experiencia en Primera y Segunda División. El seleccionador dispone de jugadores de la talla de Pablo García, Iker Bravo o Rodrigo Mendoza, con minutos en la élite, y de promesas como Fortea, Belaid o Pitarch.

México – Argentina . Domingo 12 de octubre a las 01:00 horas de la España peninsular.

. Domingo 12 de octubre a las 01:00 horas de la España peninsular. España – Colombia . Sábado 11 de octubre a las 22:00 horas de la España peninsular.

. Sábado 11 de octubre a las 22:00 horas de la España peninsular. Estados Unidos – Marruecos . Domingo 12 de octubre a las 22:00 horas de la España peninsular.

. Domingo 12 de octubre a las 22:00 horas de la España peninsular. Noruega – Francia. Lunes 13 de octubre a las 01:00 horas de la España peninsular.

Semifinales y Final

La siguiente y penúltima ronda del torneo, las semifinales, se disputarán entre el miércoles 15 de octubre y en la madrugada hacia el jueves 16 en España. El primer duelo de semifinales, en el que podría estar la selección española si vence en cuartos de final, se disputará en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos de Santiago de Chile. El Elías Figueroa Brander de Valparaíso será el escenario de la segunda semifinal. Para el duelo por el título del domingo 19 de octubre (lunes 20 en España), al igual que el tercer y cuarto puesto, repetirá el Julio Martínez de Prádanos.