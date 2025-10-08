Colombia supera a Sudáfrica y será el rival de España en los cuartos de final del Mundial Sub-20

Colombia ha superado este miércoles en Talca a Sudáfrica por 3-1 y se citará el próximo sábado 11 de octubre a las 22:00 horas contra España en los cuartos de final del Mundial Sub-20. Por lo tanto, el combinado español ya conoce su rival para la siguiente ronda de este prestigioso torneo que se está disputando durante estos días en Chile.

Un gol de Canchimbo adelantó a Colombia a los siete minutos de partido y ponía las cosas más fáciles para la selección cafetera. Ya en el segundo tiempo. Sudáfrica empató de penalti.

Parecía que los colombianos espantaban el mal frío que les ha perseguido en este Mundial de cara al gol, porque habían jugado bien y creado numerosas ocasiones de anotar, pero fallaron frente al arco. Esta vez no fue así.

El gol, sin embargo, no les sentó bien a los de César Torres, que cedieron en la presión, perdieron el iniciativa y bajaron el pisto, sobre todo en la última parte del primer tiempo en la que quizá sintieron el cansancio y el calor del interior chileno.

El protagonismo fue entonces para el 10 sudafricano, Vilakazi, quien remató dos veces con mucha intención pero a las manos de Jordan García antes de la jugada clave de la segunda parte.

Nada más iniciarse el segundo tiempo, el meta colombiano se resbaló, con la mala fortuna de que se llevó por delante a un rival. El penalti lo lanzó el propio 10 sudafricano, que falló ante un García que parecía redimirse de su error.

Pero el árbitro del encuentro, el saudí Khalid Al Turais, ordenó repetir a instancias del VAR porque el arquero se movió antes de tiempo y a la segunda Vilakazi si encontró la red.

Sin embargo, al igual que lo ocurrido en la primera mitad, el gol sentó mal a quien lo hizo, en este caso los afana bafana, y muy bien a Colombia, que despertó y halló un arco que se le había negado en toda la competición.

Sobre todo Neyser Villarreal, al que el poste le negó el gol en la siguiente jugada, pero que por fin rompió con la ayuda de Oscar Perea, el jugador de Colombia más destacado del torneo hasta la fecha.

Fue Neiser Villarreal, jugador de Millonarios, el autor de un doblete para sentenciar a Sudáfrica y certificar su pase a cuartos de final. Un gol en el 62 y otro en el 96 le dieron el pase. Se medirán el próximo sábado a España en cuartos de final del torneo.