Cinco maneras de identificar a personas con un cociente intelectual alto según su estilo de vestir, de acuerdo con la psicología

La inteligencia suele medirse por la capacidad de resolución de una persona, así como por su pensamiento crítico y sus habilidades comunicativas. Sin embargo, también podemos identificar a las personas con un cociente intelectual alto a través de otros factores sencillos, como su forma de vestir. La psicología ha demostrado que la forma en que nos vestimos puede influir significativamente en cómo interactuamos con el mundo. Pero para alguien con un cociente intelectual alto, la ropa también puede revelar cómo funciona su cerebro.

Uno de los aspectos más interesantes es el estilo minimalista, el cual es tendencia no sólo en la moda, sino en otros muchos ámbitos, como la decoración. Los datos de un estudio que utilizó visión artificial para analizar la forma, el color y la textura de objetos en 7.000 fotografías de colecciones de museos muestran que el color está desapareciendo progresivamente de nuestro entorno, siendo reemplazado por tonalidades de gris que predominan en la vida cotidiana.

Cómo identificar a las personas con un cociente intelectual alto

Las personas con un cociente intelectual alto suelen adoptar un estilo de vestir sencillo pero elegante. Evitan lo ostentoso y excesivo, y prefieren prendas y accesorios en colores neutros y discretos, que no sean demasiado ajustados pero que conserven un toque de elegancia.

Por otro lado, suelen prestar atención a los detalles en muchos aspectos de la vida, incluida la vestimenta, ya que consideran que pueden marcar la diferencia. Asimismo, evitan la ropa holgada; prefieren prendas más entalladas, porque saben que utilizar ropa que refleje su confianza es importante para la percepción que los demás tienen de ellas.Según el experto en liderazgo Steve Keating, los detalles pueden marcar la diferencia entre el éxito y el fracaso.

«Los detalles siempre marcan la diferencia. A veces son pequeños, a veces son importantes. Prestar atención a los pequeños detalles genera confianza en que también prestarás atención a los aspectos más importantes. Ignorar los detalles afecta negativamente tu credibilidad», recalcó.

La psicología también señala que personas con un cociente intelectual alto suelen preferir la ropa atemporal. Ya sea un traje elegante o joyas clásicas, no dudan en poseer artículos clásicos que ofrecen estilo y practicidad a partes iguales. Mucha gente se deja llevar fácilmente por la tentación de comprar ropa simplemente por que está de moda, pero este hábito no forma parte de la vida de las personas más inteligentes.

A esto hay que sumar priorizan la comodidad al vestirse, y no se preocupan demasiado por las últimas tendencias y modas.

Prefieren la comodidad porque les permite concentrarse mejor en las cosas que realmente importan, incluidas sus actividades y objetivos intelectuales. Un estudio realizado para la plataforma de estilo de vida Unbound reveló que más del 81 % de las personas priorizan la comodidad sobre el precio o el estilo.

Finalmente, otra forma de reconocer a las personas con un alto cociente intelectual a través de su estilo de vestir es que prefieren prendas en colores neutros y suaves. Para ellos, colores como el negro, el gris, el blanco y el beige simbolizan la calma. Mientras, los colores brillantes y llamativos les generan una percepción inquietante, haciendo que la gente se centre en su ropa en lugar de en sí mismos.

Según la psicóloga Rachel Goldman, el color puede desempeñar un papel importante a la hora de influir en el estado de ánimo y el comportamiento de una persona, según Beaurtynesia: «Tómate un momento para pensar en un espacio familiar; ¿hay algún color que destaque en ese lugar? Piensa en tu ropa y en cómo te hacen sentir los diferentes colores al usarlos. Quizás la próxima vez que te sientas un poco decaído, piensa en esto y observa si usar un color diferente cambia tu estado de ánimo. A menudo, son las pequeñas cosas las que pueden tener el mayor impacto».

Colores

«La colorimetría estudia la percepción física del color y aporta una guía para tomar decisiones que nos ayuden», explica Sandra Burgos, pedagoga y especialista en liderazgo emocional, al ABC. En este contexto, el color azul habitual en personas inteligentes. Su asociación inmediata con la estabilidad, la confianza y la seguridad lo convierte en un recurso frecuente para quienes buscan proyectar solidez e inteligencia. Sin embargo, la experta advierte que un uso excesivo también puede transmitir frialdad o distancia.

Por su parte, el negro tiene un fuerte simbolismo. Según Ferreiro, representa elegancia, sofisticación y autoridad cuando se utiliza con criterio. Mientras, el blanco se asocia con pureza, limpieza e inocencia, pero su significado puede reflejar personalidades que buscan amplitud, calma y sensación de control en su entorno.

La psicóloga Ferreiro destaca que el color está estrechamente vinculado a las emociones y puede influir en el estado mental y físico. Sin embargo, aclara que el color por sí solo no define a una persona, por lo que es importante analizar también el conjunto de su imagen y comportamiento.