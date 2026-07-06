San Antonio de Padua: quién fue, milagros y por qué es el santo de los objetos perdidos

San Antonio de Padua es uno de esos santos que alcanzó fama al extender su alcance más allá de los confines tanto del catolicismo como de los libros religiosos. Incluso aquellas personas poco familiarizadas con la tradición católica saben sobre la costumbre de pedir su intervención para que recupere objetos, por ejemplo, las llaves, un documento u otro objeto, que parecen haberse esfumado exactamente cuando lo necesitas. El fenómeno se ha repetido por décadas: alguien busca sin éxito, recuerda a San Antonio y da un leve murmullo rezando por que encuentren lo perdido.

Sus comienzos

Detrás de esta devoción popular hubo un hombre con una vida bastante más intensa de lo que su imagen serena en altares y estampas podría sugerir. Predicador brillante, viajero, estudioso de las Escrituras y miembro de la primera generación franciscana, San Antonio vivió apenas 36 años. Le bastaron para convertirse en una de las figuras religiosas más conocidas de la Edad Media.

Su nombre original era Fernando Martins de Bulhões. Nacería en Lisboa en una familia acomodada, sin dificultades. El rumbo de su vida cambió al conocer la historia de varios frailes franciscanos asesinados en Marruecos. Sus restos fueron trasladados a Coimbra y la impresión que aquello causó en Fernando fue profunda.

Aquellos religiosos le impactaron y se unió a ellos. Fue en ese momento cuando adoptó el nombre de Antonio, probablemente en honor a San Antonio Abad. Su intención era viajar al norte de África como misionero. Lo consiguió, pero sus planes duraron poco. Una grave enfermedad le obligó a regresar a Europa.

Etapa predicadora en Italia

El viaje de vuelta tampoco salió como esperaba. Una tormenta desvió el barco y terminó desembarcando en Sicilia. Aquello que podía parecer un fracaso acabó situándolo en Italia, donde desarrollaría la parte más conocida de su vida. Antonio participó en reuniones de la orden franciscana y llevó durante un tiempo una existencia discreta. De hecho, muchos de sus compañeros ignoraban la sólida formación que tenía.

Según la tradición, su capacidad para predicar se descubrió casi por casualidad. Durante una celebración religiosa faltó la persona encargada del sermón y Antonio recibió la petición de hablar ante los presentes. Su discurso sorprendió por la claridad de las ideas, el conocimiento bíblico y una forma de expresarse capaz de llegar a públicos muy distintos.

A partir de entonces comenzó a recorrer ciudades del norte de Italia y del sur de Francia. Predicaba ante grupos numerosos y combatía las doctrinas consideradas heréticas por la Iglesia de su tiempo. No se limitaba a repetir conceptos teológicos difíciles de comprender. Utilizaba ejemplos cotidianos, imágenes sencillas y argumentos construidos con enorme precisión.

Los milagros más conocidos de San Antonio

La fama de San Antonio está unida a numerosos relatos milagrosos. Algunos proceden de antiguas tradiciones transmitidas durante siglos y forman parte esencial de su iconografía.

Uno de los episodios más famosos es el llamado milagro de los peces. Se cuenta que Antonio intentaba predicar en Rímini, pero muchas personas se negaban a escucharlo. El fraile se dirigió entonces hacia el mar y comenzó a hablar a los peces. Según el relato, una gran cantidad de ellos se acercó a la orilla y sacó la cabeza del agua como si prestara atención a sus palabras. Los habitantes, sorprendidos, terminaron reuniéndose alrededor del predicador.

Otro milagro muy representado en pinturas y esculturas es el de la mula y la Eucaristía. Un hombre dudaba de la presencia de Cristo en el sacramento y desafió a Antonio. La tradición afirma que mantuvo a una mula varios días sin comer. Después colocó alimento ante el animal mientras el santo mostraba la hostia consagrada. La mula ignoró la comida y se arrodilló ante la Eucaristía.

Quizá la imagen más tierna sea la de San Antonio sosteniendo al Niño Jesús. Su origen se encuentra en una tradición según la cual un hombre que hospedaba al fraile vio una intensa luz procedente de su habitación. Al observar el interior, descubrió a Antonio con el Niño Jesús entre sus brazos. Por esta razón suele representarse al santo con el niño, un libro y, con frecuencia, un lirio blanco relacionado con la pureza.

¿Por qué San Antonio es el santo de los objetos perdidos?

La relación de San Antonio con las cosas perdidas tiene un origen concreto, aunque con el tiempo la costumbre adquirió dimensiones mucho mayores. Durante su estancia en un convento, Antonio utilizaba un libro de salmos que contenía anotaciones personales. En una época en la que los libros se copiaban a mano y tenían un enorme valor, aquel volumen era especialmente importante para él.

Un novicio abandonó la comunidad llevándose el libro sin permiso. Antonio, al descubrir la desaparición, rezó para recuperarlo. Según la tradición, el joven tuvo una experiencia inquietante que le hizo cambiar de decisión. Regresó al convento y devolvió el salterio.

El episodio se difundió entre los fieles. Poco a poco comenzaron a pedir la intercesión del santo cuando perdían alguna pertenencia. La práctica sobrevivió durante siglos y dio origen a numerosas oraciones populares. Una de las fórmulas más conocidas en el ámbito hispano es la sencilla petición a San Antonio para que “lo perdido sea encontrado”.

Llegó el final

San Antonio murió el 13 de junio de 1231 cerca de Padua. Estaba enfermo y físicamente agotado después de años de viajes y predicación. Su muerte provocó una enorme reacción entre quienes lo conocían. Fue canonizado menos de un año después, en 1232, una rapidez extraordinaria incluso para los criterios de aquella época.

Su tumba se encuentra en Padua y continúa siendo un importante lugar de peregrinación. Cada 13 de junio se celebra su festividad en numerosos países, con especial arraigo en Portugal, Italia, España y buena parte de América Latina. Las tradiciones cambian según la región: procesiones, reparto de pan bendecido, peticiones relacionadas con el amor y, naturalmente, oraciones para recuperar aquello que no aparece.