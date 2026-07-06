San Francisco de Asís: vida, enseñanzas y legado del santo patrono de los animales

Pocas figuras religiosas resultan tan reconocibles como San Francisco de Asís. La imagen amable que ha trascendido es solo una parte, aunque tiene mucha base real. Pero el personaje tiene mucho más.

Francisco nació en Asís, un municipio de pequeño tamaño de la región italiana de Umbría, hacia 1181 o 1182. Aunque después ha sido símbolo de pobreza, sus primeros años fueron en una familia acomodada. De hecho, disfrutaba de vestir bien, de fiestas, etc.

Nada hacía pensar que acabaría fundando una de las órdenes religiosas más influyentes de Europa.

De joven acomodado a hombre dedicado a la pobreza

La transformación de Francisco no ocurrió de una noche para otra. Hubo dudas, tropiezos y varios años de búsqueda. Participó en los conflictos militares entre Asís y Perugia y fue hecho prisionero alrededor de 1202. Pasó cerca de un año en cautiverio. Después enfermó y regresó a casa con una visión bastante distinta de la vida que había llevado hasta entonces.

Intentó retomar sus aspiraciones militares, pero algo había cambiado. Comenzó a buscar momentos de soledad, visitaba iglesias y se acercaba a personas pobres y enfermas. Su encuentro con un leproso aparece con frecuencia en los relatos sobre su conversión. Francisco, que anteriormente sentía rechazo ante la enfermedad, decidió acercarse y abrazarlo. Años después recordaría aquella experiencia como un punto decisivo.

Un mensaje que cambió su vida

Otro episodio célebre tuvo lugar en la pequeña iglesia de San Damián. Mientras rezaba ante un crucifijo, Francisco creyó escuchar una petición de Cristo: “repara mi Iglesia”. Al principio interpretó las palabras de manera literal y se puso a reconstruir templos deteriorados. Vendió mercancías de su padre para financiar las obras, lo que provocó un enfrentamiento familiar especialmente duro.

La ruptura culminó ante el obispo de Asís. Francisco renunció públicamente a los bienes de su familia e incluso devolvió la ropa que llevaba. El gesto puede parecernos teatral visto desde la distancia, pero expresaba una decisión muy concreta: no quería que su nueva vida dependiera del dinero de su padre.

Desde entonces eligió una pobreza voluntaria extrema. Trabajaba con sus manos, pedía limosna cuando era necesario y vestía una túnica humilde. Poco a poco, otros hombres comenzaron a seguirlo.

Las enseñanzas de San Francisco de Asís

Francisco no fue un teólogo dedicado a escribir grandes tratados. Su enseñanza se entiende mejor observando cómo vivía. Defendía una vuelta sencilla al Evangelio, sin demasiadas capas de poder, riqueza o prestigio.

La pobreza ocupaba un lugar central. No la veía únicamente como la falta de dinero, sino como una forma de desprenderse de aquello que podía dominar a una persona. Esta postura llegó a resultar incómoda incluso dentro de la Iglesia medieval. Francisco no pretendía organizar una rebelión, pero su manera de vivir planteaba una pregunta difícil: ¿hasta qué punto una comunidad cristiana podía acumular riqueza mientras predicaba el mensaje de un Cristo pobre?

Su idea de fraternidad era igualmente amplia. Llamaba hermanos a los hombres que lo acompañaban, pero extendía ese lenguaje a la naturaleza. Hablaba del “hermano sol”, la “hermana luna” y hasta de la “hermana muerte”. No era una forma poética de decorar sus discursos. Detrás había una convicción religiosa: todo lo creado compartía un mismo origen y, por tanto, merecía respeto.

Esa sensibilidad también aparece en la historia de Santa Clara de Asís, una joven noble que quedó profundamente impresionada por la predicación de Francisco. Clara abandonó su posición social y adoptó una vida de pobreza y oración. De aquella experiencia nació la comunidad de las clarisas. La relación entre ambos fue espiritual y muy estrecha; Clara entendió quizá mejor que muchos contemporáneos la radicalidad del proyecto franciscano.

Siglos después, otros santos desarrollarían caminos diferentes dentro del cristianismo. San Benito había organizado la vida monástica alrededor de la oración y el trabajo, mientras San Ignacio de Loyola impulsaría una espiritualidad marcada por el discernimiento y la formación intelectual. Francisco eligió otra vía. Prefería los caminos, las plazas y el contacto directo con quienes vivían al margen.

La fundación de la orden franciscana

Los primeros seguidores de Francisco formaron una comunidad pequeña. Viajaban predicando, trabajaban y evitaban poseer bienes. En 1209, Francisco acudió a Roma para solicitar la aprobación del papa Inocencio III. La tradición afirma que el pontífice aceptó inicialmente la forma de vida franciscana de manera oral.

La comunidad creció con una rapidez que probablemente sorprendió al propio fundador. En pocos años había frailes en diferentes territorios europeos. Ese éxito trajo dificultades. Una cosa era organizar a una docena de compañeros y otra dirigir una orden con miles de miembros.

Surgieron discusiones sobre la interpretación de la pobreza. Algunos frailes consideraban necesario adaptar las normas para gestionar una organización cada vez mayor. Francisco temía que la orden terminara alejándose de la sencillez original.

Murió el 3 de octubre de 1226 con 44 años. Fue canonizado apenas dos años después por el papa Gregorio IX.