Fernando Alonso dispara la ilusión: «Empieza un nuevo campeonato para nosotros»

Fernando Alonso vio cómo las mejoras prometidas por Aston Martin funcionaron en el Gran Premio de Hungría. Pese a estar lejos de los puestos cabeceros, el equipo demostró que de una carrera a otra le ha dado para adelantar a Cadillac, Haas y Williams y pelear de tú a tú con Alpine disparando la confianza para esta segunda parte de la temporada.

«Fue bueno sentirse competitivos otra vez. Teníamos el ritmo para seguir a la clase media. Ahora esperamos ganar un poco más velocidad en las rectas. Empieza un nuevo campeonato para nosotros», dijo un Fernando Alonso que mandó los mensajes que todos sus seguidores estaban esperando.

El asturiano obtuvo su segunda plaza de la temporada tras el décimo de Mónaco finalizando en la decimocuarta posición, justo por detrás de su compañero Lance Stroll. Pese a que la estrategia de Aston Martin no fue la más acertada, a Fernando Alonso le dio para volverse a sentir competitivo y hasta ejecutar algunos adelantamientos en pista, algo impensable hasta hace nada.

«Como era de esperar, la correlación es buena y las mejoras de rendimiento son evidentes. Es un buen paso adelante, tanto en calidad como en carrera. Una nueva base sobre la que trabajar. Es pronto para este coche completamente nuevo, un concepto nuevo, así que quizá habrá más por venir en cosas como la puesta a punto, la optimización y demás», añadió Fernando Alonso en su análisis de la carrera.

Hay que recordar que Adrian Newey ha cumplido su parte del plan con un chasis completamente nuevo y que ahora hay que echar cuentas al motor Honda, quien sigue teniendo un evidente déficit de potencia. «Ahora, con el chasis, intentamos ayudar a Honda todo lo que podemos. Esperamos que este sea el primer paso y que ambas fábricas estén ganando confianza en su trabajo», zanjó.