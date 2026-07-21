La enseñanza de San Juan Bosco sobre la educación: «No basta amar a los jóvenes, es preciso que ellos se den cuenta de que son amados»
La educación no consiste única y exclusivamente en transmitir conocimientos. Para San Juan Bosco, uno de los grandes pedagogos de la Iglesia Católica, educar era, ante todo, una cuestión de amor. Sin embargo, ese amor debía hacerse visible, cercano y comprensible para quien lo recibe. De ahí nació una de sus frases más conocidas: «No basta amar a los jóvenes, es preciso que ellos se den cuenta de que son amados».
San Juan Bosco nació en 1815, en una humilde familia campesina del Piamonte italiano. Tras ordenarse sacerdote, comenzó a recorrer las calles de Turín, donde encontró a cientos de jóvenes en condiciones extremadamente duras durante la Revolución Industrial, muchos de los cuales terminaban en prisión antes si quiera de alcanzar la edad adulta. Lejos de juzgarlos, Don Bosco les ofrecía un lugar donde jugar, aprender un oficio, recibir formación religiosa y, sobre todo, sentirse queridos.
La reflexión de San Juan Bosco sobre la educación
Esta cita resume uno de los pilares de su pensamiento: el educador debe demostrar constantemente su cercanía, así como escuchar, interesarse por los problemas del alumno, compartir tiempo de calidad, corregir con respeto, animar cuando aparecen obstáculos y corregir con respeto. Sólo cuando alguien se siente querido está dispuesto a confiar en quien trata de orientarlo. Explicado de una manera sencilla, el amor debe hacerse visible mediante gestos concretos.
Uno de los aspectos más destacados de San Juan Bosco fue su confianza en la capacidad de cambio de cada joven. Mientras otros modelos educativos se apoyaban principalmente en el castigo, él prefería anticiparse a los problemas creando un ambiente positivo. Creía que todos los jóvenes tienen un gran potencial, incluso cuando su comportamiento parece indicar lo contrario.
Toda su pedagogía quedó recogida en el «Sistema Preventivo», un método que sigue aplicándose actualmente en colegios y obras salesianas de numerosos países. Este sistema se basa en tres grandes pilares:
- La razón, que invita a explicar las normas con sentido y a educar mediante el diálogo.
- La religión, entendida como camino para descubrir el amor de Dios y crecer en valores.
- La amabilidad, que supone una presencia cercana, afectuosa y constante del educador.
Las mejores frases
- «La educación es el mejor amigo. Una persona educada es respetada en todas partes» (Chanakya)
- «Nunca consideres el estudio como una obligación, sino como una oportunidad para descubrir el mundo del saber» (Albert Einstein)
- «El educador mediocre habla. El buen educador explica. El gran educador inspira» (William Arthur Ward)
- «El estudio sin deseo estropea la memoria y no retiene nada de lo que toma» (Leonardo da Vinci)
- «Lo que la escultura es a un bloque de mármol, la educación es para el alma» (Joseph Addison)
- «La educación es un ornamento en la prosperidad y un refugio en la adversidad» (Aristóteles)
- «Quien se atreve a enseñar, nunca debe dejar de aprender» (John Cotton Dana)
- «La sabiduría no es producto de la escolarización, sino del aprendizaje durante toda la vida» (Albert Einstein)
- «El aprendizaje es un tesoro que acompaña a su dueño toda la vida» (Proverbio chino)
- «Solo los educados son verdaderamente libres» (Epicteto)
- «La vida debe ser una continua educación» (Gustave Flaubert)
- «Las buenas preguntas superan a las respuestas fáciles» (Paul Samuelson)
- «El hombre es lo que lee» (Joseph Brodsky)
- «La educación genera confianza. La confianza genera esperanza. La esperanza genera paz» (Confucio)
- «Leer sin reflexionar es como comer sin digerir» (Edmund Burke)
- «Mientras mayor es la isla del conocimiento, más grandes son las riberas del asombro» (Ralph M. Sockman)
- «No se puede enseñar nada a un hombre; solo se le puede ayudar a descubrir la respuesta dentro de sí mismo» (Galileo Galilei)
- «La educación no crea al hombre, le ayuda a crearse a sí mismo» (Maurice Debesse)
- «Toda vida es una constante educación» (Eleanor Roosevelt)
- «El principio de la educación es predicar con el ejemplo» (Turgot)
- «Largo es el camino de la enseñanza por medio de teorías, breve y eficaz por medio de ejemplos» (Séneca)
- «El objetivo de la educación es la virtud y el deseo de convertirse en un buen ciudadano» (Platón)
- «No todos los lectores son líderes, pero todos los líderes son lectores» (Harry S. Truman)
- «La actividad más alta que un ser humano puede alcanzar es aprender para entender» (Baruch Spinoza)
- «La educación es el alma de la sociedad. Sin ella estaría perdida» (Gilbert K. Chesterton)
- «El riesgo viene de no saber lo que haces» (Warren Buffett)
- «La educación es el único camino para escapar de la esclavitud mental» (Frederick Douglass)
- «La ignorancia es el peor enemigo de un pueblo que quiere ser libre» (Jonathan Hennessey)
- «Si no estás dispuesto a aprender, nadie puede ayudarte. Si estás dispuesto a aprender, nadie puede detenerte» (Zig Ziglar)
- «La educación no es un problema, la educación es una oportunidad» (Lyndon B. Johnson)
«Tan solo por la educación puede el hombre llegar a ser hombre» (Immanuel Kant)