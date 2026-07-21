La enseñanza de San Juan Bosco sobre la educación: «No basta amar a los jóvenes, es preciso que ellos se den cuenta de que son amados»

La educación no consiste única y exclusivamente en transmitir conocimientos. Para San Juan Bosco, uno de los grandes pedagogos de la Iglesia Católica, educar era, ante todo, una cuestión de amor. Sin embargo, ese amor debía hacerse visible, cercano y comprensible para quien lo recibe. De ahí nació una de sus frases más conocidas: «No basta amar a los jóvenes, es preciso que ellos se den cuenta de que son amados».

San Juan Bosco nació en 1815, en una humilde familia campesina del Piamonte italiano. Tras ordenarse sacerdote, comenzó a recorrer las calles de Turín, donde encontró a cientos de jóvenes en condiciones extremadamente duras durante la Revolución Industrial, muchos de los cuales terminaban en prisión antes si quiera de alcanzar la edad adulta. Lejos de juzgarlos, Don Bosco les ofrecía un lugar donde jugar, aprender un oficio, recibir formación religiosa y, sobre todo, sentirse queridos.

La reflexión de San Juan Bosco sobre la educación

Esta cita resume uno de los pilares de su pensamiento: el educador debe demostrar constantemente su cercanía, así como escuchar, interesarse por los problemas del alumno, compartir tiempo de calidad, corregir con respeto, animar cuando aparecen obstáculos y corregir con respeto. Sólo cuando alguien se siente querido está dispuesto a confiar en quien trata de orientarlo. Explicado de una manera sencilla, el amor debe hacerse visible mediante gestos concretos.

Uno de los aspectos más destacados de San Juan Bosco fue su confianza en la capacidad de cambio de cada joven. Mientras otros modelos educativos se apoyaban principalmente en el castigo, él prefería anticiparse a los problemas creando un ambiente positivo. Creía que todos los jóvenes tienen un gran potencial, incluso cuando su comportamiento parece indicar lo contrario.

Toda su pedagogía quedó recogida en el «Sistema Preventivo», un método que sigue aplicándose actualmente en colegios y obras salesianas de numerosos países. Este sistema se basa en tres grandes pilares:

La razón, que invita a explicar las normas con sentido y a educar mediante el diálogo.

La religión, entendida como camino para descubrir el amor de Dios y crecer en valores.

La amabilidad, que supone una presencia cercana, afectuosa y constante del educador.

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