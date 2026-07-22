El espectacular hotel de Marbella que combina bienestar, gastronomía exquisita y arte contemporáneo en una experiencia única en la Costa del Sol

El hotel Occidental Puerto Banús, ubicado en Marbella, ha inaugurado una exposición temporal de la artista malagueña Marta Ruiz Ankersmit, responsable de la firma Ankersmit, reconocida por su trabajo dentro del arte abstracto contemporáneo.

La exposición reúne más de veinte obras originales entre acrílicos sobre lienzo, composiciones cerámicas y piezas realizadas sobre tapiz. Las creaciones permanecerán expuestas hasta el próximo 8 de julio y podrán adquirirse durante ese periodo. La artista es también autora de las más de 300 obras que decoran las habitaciones del hotel, integrando el arte como parte de la identidad visual del Occidental Puerto Banús.

El objetivo es que tanto huéspedes como visitantes encuentren un espacio donde convivan hospitalidad, gastronomía y manifestaciones artísticas en un mismo entorno.

Gastronomía como uno de los grandes atractivos

La propuesta de Occidental Puerto Banús va más allá de la oferta cultural. Ubicado junto a la plaza principal de Puerto Banús y a pocos minutos de Marbella, este hotel de cuatro estrellas sitúa la gastronomía entre sus principales señas de identidad.

Su oferta gastronómica destaca por la alta cocina e incluye espacios como Arrozante, especializado en arroces; Dolce Vita, con cocina de inspiración italiana; Cocoa y Bar Breeze, que completan una propuesta pensada para distintos momentos del día y perfiles de cliente.

A ello se suma un gimnasio moderno y unas instalaciones orientadas tanto al turismo vacacional como a quienes visitan la Costa del Sol por ocio o negocios.

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Un enclave privilegiado en la Costa del Sol

Situado en uno de los puertos deportivos más exclusivos del Mediterráneo, Occidental Puerto Banús se encuentra rodeado de playas, campos de golf, boutiques de lujo y una amplia oferta de ocio.

Esta ubicación, unida a la incorporación de iniciativas culturales como la exposición de Ankersmit, forma parte de la estrategia del hotel para consolidarse como un referente dentro de la oferta turística de Marbella.

La exposición de Marta Ruiz Ankersmit supone un paso más en la evolución de Occidental Puerto Banús hacia un modelo de alojamiento donde el arte, la gastronomía y el bienestar adquieren un papel protagonista. Una propuesta que busca enriquecer la experiencia del visitante y reforzar la conexión entre turismo y cultura en uno de los destinos más exclusivos de la Costa del Sol.