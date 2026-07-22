La frase de San Pío de Pietrelcina que millones de personas repiten en los momentos difíciles: «Reza, espera y no te preocupes»

Hay frases que se incrustan en la memoria colectiva con la fuerza de un salvavidas lanzado en alta mar. Cuando el suelo se desploma bajo los pies y la incertidumbre amenaza con paralizar el pensamiento, son miles las personas que recurren casi de manera instintiva a un tríptico de mandatos breves atribuido al fraile capuchino de Pietrelcina: «Reza, espera y no te preocupes». Suenan a receta sencilla, casi simplona, en la superficie de un mundo hiperacelerado que premia el control absoluto y la angustia crónica como peaje inevitable del éxito. Sin embargo, rascar en la trastienda de ese consejo nos sitúa ante un desafío psicológico y espiritual de dimensiones colosales, una auténtica demolición de nuestros automatismos más neuróticos.

La previsión y los temores

Vivimos instalados en una tiranía invisible, la de la previsión obsesiva. Pasamos las horas calculando escenarios futuros, rumiando variables que escapan por completo a nuestro dominio y consumiendo energía mental en solucionar problemas que, en la inmensa mayoría de los casos, nunca llegan a materializarse. El fraile de las llagas conocía bien esa dolencia moderna antes de que la llamáramos estrés o ansiedad generalizada.

Desde el confesionario del convento de San Giovanni Rotondo, por el que desfilaban a diario almas despavoridas procedentes de todos los rincones del mapa, diagnosticaba el desasosiego como una forma sutil de incredulidad práctica. Nos comportamos como si el timón del universo dependiera exclusivamente de nuestros cálculos, olvidando la fragilidad radical que nos constituye.

Orar no es un trámite burocrático, sino un acto de humildad para transferir el peso de nuestras cargas a una instancia mayor, reconociendo el límite de nuestras fuerzas. Por su parte, la espera exige una paciencia activa y madura, capaz de tolerar el desconcierto sin recurrir a atajos desesperados ni ceder al pánico.

Cambio de perspectiva ante los pensamientos

Finalmente, la prohibición categórica de preocuparse desarma la agitación estéril que nubla el juicio y agota el sistema nervioso. Esta fórmula no elimina los problemas mágicamente, sino que propone un cambio de perspectiva radical. Al asumir lo que está en nuestra mano y confiar el resto, el espíritu recupera la claridad, la paz interior y la cordura frente a las tormentas de la vida cotidiana.

La primera instrucción del tríptico, «reza», suele malinterpretarse como un mero trámite burocrático ante una divinidad distante a la que se le presentan instancias administrativas en forma de peticiones urgentes. Para el místico italiano, la oración constituía el polo opuesto del activismo desesperado. Consistía en volcar el peso insoportable de la propia carga sobre unos hombros infinitamente más capaces, trasladando la inquietud del propio foro interno a una presencia confiada.

Orar de verdad implica reconocer los propios límites con humildad descarnada. Es admitir que uno ya no puede más, que las fuerzas se han agotado y que se necesita una intervención exterior para enderezar el rumbo del día a día.

¿Qué significa esperar?

A ese primer movimiento de apertura le sigue el segundo verbo, «espera», que probablemente sea el más difícil de digerir en la cultura del botón inmediato. Esperar no significa sentarse de brazos cruzados a ver pasar el tiempo con pasividad indolente. Exige una paciencia activa, una especie de musculatura interior capaz de soportar la travesía por el desierto sin ceder al pánico ni buscar atajos fraudulentos.

La espera pone a prueba nuestra madurez. Nos obliga a tolerar el desconcierto de no tener respuestas inmediatas, aceptando que los tiempos de la realidad maduran a un ritmo muy diferente al de nuestras urgencias personales o profesionales. Quien sabe esperar aprende a convivir con el silencio de las soluciones que tardan en llegar, sin que ese vacío destruya su paz interior.

Ojo con la preocupación

La culminación de la fórmula sanjuanina o pioísta es una prohibición categórica que descoloca: «no te preocupes». La preocupación es descrita en la tradición espiritual como una agitación inútil, un desgaste estéril que no añade ni un solo gramo de solución al problema real, sino que nubla el juicio y agota el sistema nervioso.

Preocuparse equivale a sufrir dos veces por lo mismo, anticipando un dolor que tal vez adopte un rostro completamente distinto al que tememos. El fraile capuchino advertía que la ansiedad ofuscaba el alma y le impedía percibir las salidas que ya se estaban abriendo de manera silenciosa en el horizonte.

Conclusión

Poner en práctica este triple mandato en la trinchera de la vida ordinaria exige un ejercicio constante de desapego del propio ego. No se trata de una fórmula mágica de autoayuda destinada a eliminar los problemas por decreto, sino de un cambio de perspectiva radical. Cuando uno asume que ha hecho cuanto estaba en su mano y entrega el resto a una lógica superior, el pecho se relaja y la mente recupera la claridad perdida.

Al final, las palabras del santo de los estigmas nos devuelven al centro de la cordura humana: ocuparse de lo posible, confiar en lo invisible y soltar el timón cuando la tormenta supera con creces nuestras modestas fuerzas de navegantes ocasionales.