La preocupación excesiva por la salud tiene consecuencias: una muerte más temprana

¿Eres de las personas que constantemente se preocupa por la salud? Esta pregunta puede parecer a priori algo normal teniendo en cuenta tanta información de que disponemos y habida cuenta del incremento de la prevalencia de muchas enfermedades graves. Pero, esta ansiedad, puede ser nefasta, según un estudio sueco que ha enfatizado esta paradoja. Entonces, ¿qué debemos hacer? Si nos preocupamos, mal; si no nos preocupamos, la prevención que es esencial para el diagnóstico temprano de patologías, igual de mal. En qué quedamos. Sin duda alguna en un término medio.

El estudio revela que las personas diagnosticadas con hipocondría, o trastorno de ansiedad por enfermedad, tienden a morir antes que aquellas que no tienen esos problemas de salud. Los investigadores creen que tenemos en esas circunstancias un mayor riesgo de muerte por causas tanto naturales como no naturales, en particular suicidio, precisamente por la hipocondría.

Es cierto también que durante y en la pospandemia covid, muchas personas han seguido igual de preocupadas por la infección, más allá de lo normal. La preocupación extrema puede llevar en muchos casos a las personas a estados de nerviosismo, miedo fuera de control y estados de ansiedad o estrés.

Los expertos en salud que han llevado a cabo este estudio, afirman que el estrés crónico y su impacto en el cuerpo pueden explicar el mayor riesgo de muerte. El Dr. Jonathan E. Alpert del Centro Médico Montefiore en Nueva York, ha asegurado que «muchos de nosotros somos hipocondríacos leves. Pero también hay personas en el otro extremo del espectro que viven en un estado perpetuo de preocupación, sufrimiento y reflexión sobre tener una enfermedad grave».

El código sueco clasifica la hipocondría

El estudio que se ha llevado a cabo para evaluar la preocupación excesiva por la salud, ha sido publicado en JAMA Psychiatry, y se ha advertido que hay una clara laguna en la literatura. «Tuvimos suerte», aseguró David Mataix-Cols del Instituto Karolinska en Suecia, para Fox News, ya que el sistema de salud sueco de clasificación de enfermedades tiene un código separado para la hipocondría, lo que permite analizar datos de miles de personas durante 24 años, 1997-2020.

Observaron a 4.100 personas diagnosticadas con hipocondría y las compararon con 41.000 personas similares en edad, sexo y condado de residencia. Utilizaron una medida llamada años persona, que representa la cantidad de personas y cuánto tiempo fueron rastreadas.

Las tasas de mortalidad generales fueron más altas en las personas con hipocondría, 8,5 frente a 5,5 por 1.000 personas-año. Las personas con esta afección morían más jóvenes que los demás, una edad media de 70 frente a 75 años. Su riesgo de muerte por enfermedades circulatorias y respiratorias era mayor. El cáncer fue una excepción; el riesgo de muerte era aproximadamente el mismo.

Hipocondriasis

El trastorno de ansiedad por enfermedad, a veces denominado hipocondriasis o ansiedad por la salud, implica preocuparse excesivamente por tener o poder contraer una enfermedad grave. Es posible que no tengas síntomas físicos. O bien, puedes creer que las sensaciones corporales normales o los síntomas menores son signos de una enfermedad grave, aunque un examen médico exhaustivo no revele una enfermedad grave.

Puedes experimentar ansiedad extrema y relacionar sensaciones corporales, como contracciones musculares o fatiga, con una enfermedad grave específica. Esta ansiedad excesiva, más que el síntoma físico en sí mismo, ocasiona una aflicción intensa que puede trastornar tu vida.

El trastorno de ansiedad por enfermedad es una afección a largo plazo cuya gravedad puede fluctuar. Puede aumentar con la edad o durante los momentos de estrés. Pero el asesoramiento psicológico (psicoterapia) y, a veces, los medicamentos, pueden ayudar a aliviar tus preocupaciones.