La reflexión de Santa Catalina de Siena sobre el propósito de la vida: «Sé quien Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo»

Hay frases que flotan en el aire de los siglos como chispas encendidas, desafiantes ante la modorra de la rutina. Una de las más rotundas se atribuye a Catalina de Siena, aquella pensadora dominica que sacudió la Italia del siglo XIV con cartas firmadas con una autoridad moral que desconcertaba a papas y monarcas. «Sé quien Dios quiso que fueras y prenderás fuego al mundo». Lejos de constituir el típico lema motivacional impreso en la agenda de un estuche moderno, la sentencia encierra una exigencia antropológica radical. Nos arranca de la comodidad de la imitación estéril para colocarnos ante el espejo de una vocación irrepetible.

La vida estandarizada con modelos creados

Vivimos instalados en la peligrosa tentación de encajar. Desde la infancia aprendemos a modular los ángulos de nuestra personalidad, a limar asperezas y a adoptar los perfiles estéticos o intelectuales que el entorno premia con la aceptación social. Nos convertimos en fotocopias descoloridas de modelos ajenos, persiguiendo un ideal de éxito prefabricado que no nos pertenece.

La mística toscana, analfabeta en el sentido académico pero dotada de una lucidez penetrante sobre las cosas del espíritu, diagnosticaba este mal con precisión quirúrgica. Creer que la santidad o la plenitud humana consisten en calcar la vida de otro es ignorar el diseño original que el Creador ha depositado en cada conciencia.

Una vida llena de actividad

Para comprender la magnitud de esa consigna hay que adentrarse en la biografía convulsa de su autora. Catalina no pasó los días contemplando el horizonte desde la paz de un jardín aislado. Se metió de lleno en el barro de su tiempo, escribiendo cartas de reprimenda a pontífices exiliados en Aviñón, cruzando campos de batalla para asistir a condenados a muerte y mediando en las sangrientas disputas entre repúblicas italianas.

Su voz firme no nacía de una ambición política ni de un protagonismo huérfano de raíces; brotaba de la certeza absoluta de habitar el lugar exacto para el que había sido concebida. Cuando uno descubre quién es a los ojos de lo eterno, el miedo al qué dirán pierde toda su eficacia paralizante.

El verbo encender y el fuego

El verbo encender que utiliza la santa encierra una paradoja hermosa. El fuego no destruye por el mero placer de la ceniza, sino que calienta, ilumina y transforma todo aquello que toca. Una persona que ha sintonizado con su propia verdad interior deja de gastar energías en sostener personajes postizos.

Esa autenticidad radical resulta magnética e incómoda a partes iguales. Descoloca a una sociedad acostumbrada al cálculo de intereses y a la mediocridad bien avenida. Prender fuego al mundo no requiere grandes ejércitos ni plataformas mediáticas globales; exige únicamente la combustión silenciosa de una existencia entregada sin reservas a aquello para lo que fue diseñada.

Grandes personajes de la historia

A menudo medimos el valor de una biografía por el eco ruidoso de sus logros exteriores, cayendo en la trampa de la eficacia. La perspectiva sanjuanista o cataliniana subvierte esa jerarquía utilitarista. Lo verdaderamente fecundo no brota del activismo febril que busca la aprobación ajena, sino de la coherencia íntima entre la propia libertad y el designio divino.

Las horas más luminosas de la historia no las han protagonizado los oportunistas que sabían nadar a favor de la corriente, sino aquellas personas que se mantuvieron firmemente anclados en su propia identidad, incluso cuando el precio a pagar era la incomprensión generalizada o el aislamiento.

Al final, la invitación de la doctora de la Iglesia nos devuelve una responsabilidad ineludible. Nadie más puede ocupar el espacio que nos ha sido asignado en este fugaz paso por la tierra. Renunciar a esa singularidad por miedo a destacar o por pereza espiritual equivale a dejar que una parcela del mundo se quede a oscuras. La madera está lista; el reto consiste en permitir que la chispa de la vocación personal prenda sin miedo a quemarse en el intento.

Conclusión

Frente a la tentación constante de convertirnos en copias descoloridas para complacer al entorno, la mística toscana propone una autenticidad radical. Cuando alguien asume su vocación más honda y deja de malgastar energías sosteniendo personajes postizos, su existencia adquiere una fuerza transformadora capaz de renovar el tejido social. Este compromiso vital no nace de un activismo ruidoso ni de la búsqueda de aplausos, sino de una coherencia íntima entre la libertad personal y el designio divino.

Vivir plenamente de acuerdo con esa identidad original evita la mediocridad de la conformidad. Lejos de buscar la aprobación general, implica habitar el espacio propio en la historia con total entrega. Al final, renunciar a esa singularidad por miedo o comodidad deja parcelas enteras del mundo a oscuras. La consigna de la santa sigue retumbando como un desafío vigente: ser uno mismo sin reservas para encender de verdad el entorno.