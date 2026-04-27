A puñaladas y machetazos, así ha transcurrido este fin de semana de bandas latinas en la ciudad de Madrid que se ha cobrado un menor de 17 años asesinado en Vallecas, otro joven de 18 años herido de un machetazo en la cabeza en Lavapiés, y una tercera víctima de origen Sirio apuñalada en la estación de Renfe de Entrevías por dos hombres latinoamericanos.

El último herido, un joven de 18 años y de origen ecuatoriano, se encontraba este sábado con su novia en un parque del barrio de Lavapiés cuando cuatro jóvenes embozados con ropa negra, según la víctima miembros de bandas latinas, en concreto de los Trinitarios, le atacaron a machetazos y puñaladas.

Los hechos ocurrieron en torno a las 22.00 horas y la víctima recibió un machetazo en la cabeza que le produjo una herida de siete centímetros de largo y una puñalada en la espalda poco profunda, afortunadamente. Fue trasladado al Hospital San Carlos por el SAMUR donde se recupera favorablemente.

Apuñalado por ser testigo de una agresión

Unas horas antes, un varón de 30 años de origen Sirio resultó apuñalado por dos hombres después de presenciar una pelea entre los agresores y una tercera persona. La agresión a puñaladas tuvo lugar sobre las 23.30 horas en la calle Vizconde de Arlesson, en Puente de Vallecas y el suceso se originó en el interior de la estación de Renfe de Entrevías.

La víctima se quedó mirando a los agresores y estos después de gritarle, le persiguieron hasta la calle Vizconde de Arlesson, donde mientras uno de ellos lo sujetaba, el otro le clavó en el pecho un cuchillo de 30 centímetros. Tras la agresión, los dos hombres, ambos de unos 20 años, se dieron a la fuga.

Venganza de bandas latinas

Sólo ocho horas antes y en la misma calle, un menor de 17 años murió en una venganza entre bandas latinas. El agresor siguió a la víctima en patinete y cuando le dio alcance le apuñaló de muerte.

Los hechos ocurrieron también en la calle Vizconde de Arlesson, cuando el joven, que iba acompañado de su novia, fue atacado, recibiendo dos puñaladas por la espalda. La víctima es hondureña con nacionalidad española y era miembro de una de las bandas latinas más violentas, la de los Trinitarios.

El 30 de marzo de 2025 un hombre de 27 también falleció siguiendo un modus operandi similar, cuando fue apuñalado en el cuello en la madrileña Avenida de la Albufera por un miembro de una banda rival que circulaba en patinete.

Los especialistas en bandas latinas de la Brigada Provincial de Información investigan las dos venganzas para dar con los autores.