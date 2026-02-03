Los abogados que azuzan el ‘caso de las residencias’ contra Ayuso han ido en listas de partidos comunistas

La Justicia ha archivado a día de hoy más de 143 denuncias contra Isabel Díaz Ayuso por la gestión de las residencias de ancianos de Madrid durante el Covid. Denuncias presentas por asociaciones de víctimas y familiares, como Marea de Residencias y Asociación 7291: Verdad y Justicia. Detrás de las denuncias se esconden abogados vinculados a la izquierda de este país y la mayoría han ido en listas de partidos comunistas.

En las diligencias previas incoadas en la residencia de Alcorcón, en la residencia Adolfo Suárez y en Gran Residencia, los letrados firmantes son los siguientes: Carlos Vila Calvo, colegiado del ICAM nº 13.267, miembro de CCOO (lo anuncian en su web), es abogado penalista. Fue letrado de guardia de los detenidos por los disturbios del 15M.

Además, estuvo en las listas de la Liga Comunista Revolucionaria del Ayuntamiento de Madrid en el año 1979 y fue en las listas a la Asamblea de Madrid del 26M de 2019 por Unidas Podemos-Izquierda Unida-Madrid en Pie. Carlos Vila Calvo es también autor en ElDiario.es (2020): La querella contra Díaz Ayuso y los consejeros de Sanidad y Justicia por los fallecidos en las residencias, en manos del Supremo.

Su hijo, Borja Vila Tesorero, colegiado del ICAM nº 71.696 es especialista en el ámbito de la Seguridad Social, comparte despacho en la calle Marqués de Urquijo con su padre.

Otro abogado firmante de alguna de las denuncias contra Ayuso es José Luis González del Moral. Colegiado del ICAM nº 61.544, ha trabajado para el Ayuntamiento de Madrid en el Servicio de Atención Jurídica contra el racismo, con Manuela Carmena. También ha desempeñado para asociaciones de vecinos y colectivos en defensa de los inmigrantes.

Es abogado laboralista y defendió, junto a los dos abogados Vila, a la exconcejal de Ahora Madrid Rommy Arce en un procedimiento penal contra la Policía de Madrid por unos disturbios en el madrileño barrio de Lavapiés.

Alicia Gómez es una abogada laboralista de CCOO desde la transición, falleció en el 2022. Fue candidata a la Asamblea de Madrid en el año 2019 por Más Madrid. Fue madre del exdiputado de Podemos en el Congreso, Miguel Vila.

Los abogados Vila (padre e hijo) y Alicia Gómez forman parte del listado de apoyo inicial a la Plataforma Verdad y Justicia en las Residencias de Mayores de la Marea de Residencias, junto a los exdiputados Raúl Camargo (Podemos) y José Ángel Gómez Chamorro (PSOE); Rubén Sánchez (portavoz de Facua), el actor Alberto San Juan, Carlos Sanguino (responsable de Educación de Amnistía Internacional España); o los periodistas Manuel Rico (Infolibre), Jesús Maraña (Infolibre) o Laura Ruiz (El Salto).

Todos esos abogados interponen acciones penales pero sin ser ninguno especialista en esta materia. Fuentes de la Comunidad de Madrid consultadas por OKDIARIO señalan que la presencia de los abogados en la jurisdicción penal es «meramente instrumental y lo hacen por su clara adscripción política a la izquierda comunista».

Comisión Ciudadana por la Verdad

En abril de 2023, nacía la llamada Comisión Ciudadana por la Verdad en las Residencias de la Comunidad de Madrid. Una comisión formada supuestamente por «expertos independientes», entre los que se encontraban magistrados, médicos, profesores universitarios, escritores, sociólogos y politólogos.

Sin embargo, todas estas personas estaban muy vinculadas a la política española y no eran tan independientes como se presumía. Todos ellos tenían lazos con la izquierda (PSOE, Podemos, IU, Más Madrid, PCE o UGT).

Por un lado, estaba Fernando Lamata: Médico, político y alto cargo del PSOE. Fue consejero de Sanidad en Castilla-La Mancha hasta 2004 con el PSOE, y Secretario General del Ministerio de Sanidad con Zapatero.

Eduardo Ranz también formaba parte de esa Comisión. Compitió con Lobato por liderar el PSOE madrileño. Más tarde se integra en su equipo. Especialista en memoria histórica, presenta su libro en sedes del PSOE. Ha sido asesor de la ministra Dolores Delgado.

El presidente de la Comisión, José Antonio Martín Pallín, es uno de los fundadores de Izquierda Unida, miembro del PCE. Hoy está considerado como un “referente indiscutible” en Podemos. Comparó a Ayuso con Hitler y Stalin.

María Victoria Zunzunegui está muy vinculada a Podemos y participa activamente en sus actos. Forma parte del listado inicial de apoyos a las plataformas Marea de Residencias y Verdad, y Justicia en las Residencias.

Integrante de esta Comisión es también Anna Freixas, escritora feminista de izquierdas. El prólogo de su libro Yo, vieja, es de Manuela Carmena.

A Cristina Monge, Pedro Sánchez la escogió como asesora de un grupo de análisis metodológico. Muy conectada al PSOE, participa en actos con Teresa Ribera y Carmen Calvo. Analista política en El País, Cadena SER, RTVE e Infolibre.

Por último, Fernando Flores, ha trabajo para el PSOE como director general de la Presidencia de la Generalitat Valenciana, y en los ministerios socialistas de Defensa, Presidencia, y Justicia.

Una Comisión «independiente» que supuestamente tenía como objetivo investigar las circunstancias en las que ocurrieron las muertes de 7.291 personas para averiguar, analizar e informar sobre que sucedió a las personas mayores confinadas en las residencias durante la primera ola de la pandemia y que finalmente, resultó ser muy poco independiente.

La Justicia ha avalado 19 veces la gestión del Gobierno regional durante el COVID, pero esta Comisión Ciudadana por la Verdad sigue construyendo un falso relato a través de la investigación de estos supuestos «expertos independientes», tal y como han denunciado fuentes consultadas del Gobierno regional.