Los Soles Repsol han vuelto a revolucionar la gastronomía en España. Y han dado diversos premios a los restaurantes. En este caso, hay que resaltar el Dos Palillos, un clásico ya en la ciudad, que se erige como el Dos Soles de Repsol de Cataluña. Lo encontramos a pocos pasos del bullicio cultural del Raval, de Barcelona, muy cerca del Museu d’Art Contemporani de Barcelona. Un local que ha sabido reinterpretar el concepto de tapa desde una perspectiva inesperada. Dos Palillos no es un local convencional: su distribución estrecha y dinámica, con barras que concentran la experiencia alrededor de la cocina, recuerda a ciertos espacios asiáticos donde cada gesto culinario se convierte en espectáculo. Aquí, tapear no es solo una manera informal de comer, sino una forma de entender la gastronomía.

El restaurante, distinguido con una estrella por la Guía Michelin, propone un viaje sensorial que combina técnica oriental y producto ibérico. A la entrada, un sencillo sake bar permite degustar pequeños bocados sin necesidad de reserva. Más adelante, una segunda barra en forma de U rodea la cocina abierta, el auténtico corazón del local. Desde allí se puede observar el proceso creativo que da forma a dos menús degustación —Dos Palillos y Tokusen— donde la fusión se convierte en discurso coherente y sorprendente. Es por tanto conocido, premiado y aporta fusión de sabores que no deja indiferente.

El Dos Soles de Repsol de Cataluña

La disposición del espacio del restaurante no es un detalle menor. En la barra gastronómica, los comensales comparten proximidad con los cocineros y con el resto de clientes, generando una atmósfera participativa. Esta cercanía recuerda a ciertos establecimientos japoneses tradicionales, donde la interacción forma parte de la experiencia. La cocina abierta permite apreciar la precisión técnica, el cuidado en el corte del pescado o la delicadeza en la presentación final.

El concepto de tapa se transforma aquí en pequeñas creaciones que condensan complejidad y equilibrio. Según estudios sobre innovación culinaria publicados por la Basque Culinary Center, institución académica de referencia en Europa, la alta gastronomía contemporánea tiende a reinterpretar formatos populares para dotarlos de mayor profundidad técnica y narrativa. Dos Palillos encaja en esta línea al elevar el tapeo a una experiencia estructurada y conceptual.

Fusión con identidad propia

La propuesta culinaria del Dos Soles de Repsol de Cataluña no se limita a mezclar ingredientes orientales y españoles de forma superficial. Se trata de un diálogo real entre culturas gastronómicas. El naresushi de lubina es un buen ejemplo: una técnica japonesa ancestral aplicada a un pescado habitual en nuestras costas, cuyo resultado sorprende por la intensidad y los matices que despliega.

Otro plato destacado es la merluza de pincho al pil pil japonés, donde una receta emblemática del norte peninsular se reinterpreta con sensibilidad asiática. El uso de fermentaciones, caldos concentrados y técnicas de corte específicas refuerza esa identidad híbrida. La Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) ha señalado en diversos informes sobre patrimonio gastronómico que la cocina evoluciona precisamente a través del intercambio cultural, generando nuevas expresiones que amplían el acervo culinario.

En Dos Palillos, esa idea se materializa en cada pase del menú degustación. Los sabores no compiten; dialogan.

Dos menús para explorar en el Dos Soles de Repsol de Cataluña

El menú Dos Palillos y el menú Tokusen ofrecen recorridos distintos dentro de la misma filosofía. El primero resulta más accesible, mientras que el segundo profundiza en propuestas más complejas y arriesgadas. Ambos se estructuran en una sucesión de bocados que alternan texturas, temperaturas y registros gustativos.

La experiencia en la barra en forma de U intensifica la percepción de cada plato. Ver cómo se termina una pieza frente al comensal añade una dimensión performativa que convierte la cena en espectáculo íntimo. Esta teatralidad, lejos de distraer, refuerza la comprensión del proceso culinario.

Dos Palillos demuestra que el tapeo puede convertirse en alta cocina sin perder su esencia compartida. En pleno Raval, el restaurante articula una fusión coherente entre Oriente y Occidente, respaldada por técnica y sensibilidad. Más que una comida, propone una forma de entender la gastronomía como intercambio cultural y experiencia colectiva.

Nuevos Soles Repsol

Entre los 83 nuevos Soles de este año destacan 3 restaurantes con Tres Soles, la máxima calificación: ‘A Tafona’ (A Coruña), ‘Ramón Freixa Atelier’(Madrid) y ‘Voro’ (Mallorca), que evidencian la heterogeneidad que disfrutamos en nuestro país.

Mientras que hay un total de 11 restaurantes que se estrenan con Dos Soles Guía Repsol. Son ‘Barahonda’, ubicado en una bodega centenaria en Yecla (Murcia); ‘Bascoat’ (Madrid), donde sobresale una cocina vasca actualizada; ‘Callizo’, en Aínsa (Huesca); ‘Dromo’ (Badajoz); ‘Fierro’ (Valencia); ‘La Bicicleta’, en Hoznayo (Cantabria); ‘Mesón Sabor Andaluz’ en la Sierra de Cádiz; ‘San Hô’, en Adeje, Tenerife, ‘Smoked Room’ (Madrid), de Dani García, y ‘Vandelvira’ (Jaén).