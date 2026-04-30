Jaime Alcaraz debuta a lo grande en Madrid: victoria, apoyo de su hermano Carlos y golpes asombrosos

En España tenemos la suerte de haber disfrutado durante dos décadas gloriosas de uno de los mejores deportistas de todos los tiempos, Rafa Nadal, que durante más de 20 años dominó el mundo del tenis. Ahora, su testigo, se diga o no, lo ha recogido Carlos Alcaraz, campeón de siete Grand Slams con sólo 22 años, pero ojo porque la cantera viene muy fuerte y un representante de esta lleva su mismo apellido y es su hermano Jaime.

El menor de los hermanos ha debutado este jueves en el torneo sub-16 del Mutua Madrid Open y lo ha hecho con victoria frente a Pol Mas por 6-3 y 6-3. Bajo la atenta mirada de Carlos, lesionado de la muñeca y ausente en esta edición del Masters 1.000 madrileño, el murciano ha deslumbrado a su familia y a todos los presentes con un buen arsenal de golpes ganadores.

La pista 7 de la Caja Mágica se ha convertido en un encuentro de la familia Alcaraz, con Carlos padre e hijo y la madre de los cuatro hermanos, Virginia Garfia, además de su tío Tomás Noguera, presentes en un partido muy especial para todos ellos. El protagonista no era el habitual, el hasta hace poco mejor tenista del ranking, sino Jaime, alguien que va encaminado a una larga carrera en la disciplina.

Jaime Alcaraz deslumbra y Carlos flipa

Carlos, que seguía con esa férula en la mano para proteger su muñeca, alucinó con el desempeño de su hermano Jaime, que se puede ganar la oportunidad de posar en la foto final del Mutua junto a Jannik Sinner si ambos vencen en sus respectivas categorías. Su próximo rival, con un puesto en semifinales en juego, será el valenciano Rafa García.

Este parte como uno de los grandes favoritos y también tiene procedencia tenística, ya que su padre fue el preparador físico de David Ferrer, mítico ex jugador y ahora capitán de la Copa Davis.