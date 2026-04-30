Las «chistorras» de Koldo, un misil contra Ferraz

El ex gerente del PSOE Mariano Moreno, que declaró como testigo en el juicio que se sigue en el Tribunal Supremo contra Ábalos, Koldo García y Aldama, fue claro en su testimonio: «Nunca pedimos billetes de 500 euros, ni de 200 ni de 100. «¿Para qué queríamos billetes de 500?», respondió cuando fue preguntado si en las liquidaciones de gastos se utilizaban las famosas «chistorras». Pues bien, Koldo García ha reconocido que, en efecto, recibió billetes de 500 euros de Ferraz, por lo que ha desmentido el testimonio de Moreno y añadido un grado más de sospecha —si es que es posible— sobre las cuentas del partido del Gobierno y la posibilidad, cada vez más creciente, de que se estuviera financiando de manera ilegal a través de las mordidas de los contratos públicos, algo que ya ha apuntado Víctor de Aldama en su contundente declaración en el Supremo.

No es que Koldo estuviera especialmente duro contra el PSOE, pues su intervención estuvo marcada por su intento de negar la evidencia presuntamente delictiva de sus actos, pero en el furor del interrogatorio tuvo que admitir, a la hora de explicar el asunto de las famosas «chistorras», que se trataban de billetes de 500 euros que recibió a través de distintas vías, incluyendo, por supuesto, al PSOE. Y es aquí donde, seguramente sin pretenderlo, dejó en evidencia el testimonio del ex gerente socialista.

Si Mariano Moreno fue contundente al negar que se liquidaran gastos con «chistorras», Koldo recibió «chistorras» de Ferraz. O sea, que las excusas socialistas son un chiste chorra ante el testimonio del ex asesor multiusos del PSOE y su confesión de que las chistorras eran lo que todos entendían por chistorras: billetes de 500 euros, esos que, según Ferraz, jamás pudo recibir Koldo García, porque ¿para qué querríamos billetes de 500 euros? El miércoles fue Aldama y el jueves, Koldo. La sombra de la financiación ilegal en el PSOE es cada vez más espesa.