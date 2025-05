YouTube Premium prueba un plan para dos personas: la nueva opción que puede llegar a España

La plataforma de vídeo más popular del mundo sigue ajustando su modelo de suscripciones. Esta vez, YouTube ha comenzado a probar un nuevo plan llamado «YouTube Premium para dos personas» en varios países: India, Francia, Taiwán y Hong Kong. Según Android Authority, trata de una suscripción que permite compartir los beneficios del servicio entre dos usuarios, siempre que formen parte del mismo grupo familiar de Google. La novedad busca ofrecer una solución más económica para quienes no necesitan pagar el plan familiar completo, pero sí desean compartir cuenta con alguien cercano, como una pareja o un compañero de piso.

Una fórmula mixta

Este movimiento responde a una demanda creciente de modelos más flexibles en las suscripciones digitales. Hasta ahora, YouTube ofrecía tres modalidades principales: el plan individual, el plan familiar (hasta cinco personas) y una opción Lite en ciertos países que solo elimina los anuncios. La introducción de este nuevo modelo para dos personas se coloca estratégicamente en el medio: más accesible que el plan familiar, pero con todos los beneficios del Premium habitual. Entre ellos, se incluyen la reproducción de vídeos sin anuncios, la posibilidad de escuchar música y vídeos en segundo plano desde el móvil, o las descargas para ver contenido offline.

Así funciona el nuevo plan para dos personas

El funcionamiento es sencillo, basta con que los dos usuarios estén registrados en el mismo grupo familiar de Google, un requisito que YouTube ya utiliza para su plan familiar. A partir de ahí, ambos pueden disfrutar de los beneficios Premium en sus cuentas personales sin necesidad de compartir contraseñas ni perfiles. Este modelo también permite mantener recomendaciones, historial y listas de reproducción separadas, algo clave en un uso compartido.

¿Veremos este YouTube Premium en España?

Aunque de momento la función está en fase de pruebas y limitada a unos pocos países, YouTube no descarta extenderla a otras regiones si obtiene buenos resultados. España no está en la lista inicial, pero dado que el país sí dispone de planes individuales y familiares, no sería extraño que esta opción intermedia llegue próximamente al mercado español.

La plataforma ha demostrado en los últimos años un interés constante por adaptar su modelo a distintos perfiles de usuario. Un buen ejemplo de ello fue la introducción de YouTube Premium Lite, que se lanzó en algunos países europeos como alternativa más barata para quienes solo quieren ver vídeos sin publicidad, sin necesidad de acceder a funciones más avanzadas como la reproducción en segundo plano. No obstante, esa versión tenía limitaciones importantes y no se expandió globalmente.

El caso del plan para dos personas es distinto, ya que ofrece todas las funciones Premium completas, pero a un precio adaptado para quienes solo necesitan dos cuentas. Si la prueba tiene éxito, podría ser una opción muy interesante para muchos usuarios en España que ahora mismo se lo piensan dos veces antes de pagar una suscripción familiar.

Un paso más en la batalla por las suscripciones

Con esta nueva modalidad, YouTube refuerza su estrategia para competir con otras plataformas que ofrecen servicios de suscripción más flexibles. Spotify, por ejemplo, ya dispone de planes para dos personas desde hace tiempo, con precios ajustados y beneficios similares. Netflix, por su parte, ha endurecido el uso compartido de cuentas, lo que ha llevado a los usuarios a buscar alternativas o reorganizar sus planes.

El éxito del nuevo YouTube Premium para dos personas dependerá en parte de su precio en cada país, pero también de la claridad con la que se comunique y de lo fácil que sea para los usuarios crear o modificar sus grupos familiares. Si YouTube consigue hacerlo bien, esta fórmula tiene muchas papeletas para quedarse.