Lo mejor es no geolocalizar tu ubicación en todos los lugares a los que vayas

Cuando se viaja, es habitual geolocalizar la ubicación en redes sociales gracias a la geolocalización, una función que añade información GPS a fotografías, y vídeos. Sin embargo, como ocurre con muchas tecnologías, la geolocalización también tiene ciertos riesgos. Por eso, antes de publicar la ubicación exacta en Internet, conviene tener en cuenta algunas situaciones y posibles consecuencias relacionadas con la privacidad y la seguridad personal.

Para muchos destinos turísticos conocidos o zonas que buscan atraer visitantes, esta función puede resultar muy beneficiosa. Sin embargo, en lugares con infraestructuras limitadas o espacios naturales sensibles, esta exposición en redes sociales también puede provocar problemas de saturación y deterioro ambiental. Lugares como Horseshoe Bend, Kaaterskill Falls o la granja Bogle Seeds Farm se han convertido en ejemplos de cómo la geolocalización puede multiplicar la llegada de visitantes en muy poco tiempo. En julio de 2018, apenas unos días después de abrir al público, la granja canadiense tuvo que cerrar sus puertas tras recibir alrededor de 7.000 personas en una sola jornada, provocando daños en los cultivos.

El problema de geolocalizar la ubicación

Otro de los riesgos del que advierten los expertos es la posibilidad de que ciberdelincuentes o personas malintencionadas utilicen publicaciones con ubicación para rastrear con facilidad los movimientos de otras personas. La gran cantidad de datos, herramientas de búsqueda y servicios basados en localización disponibles actualmente puede facilitar la identificación de rutinas, lugares frecuentes o ubicaciones concretas.

Además, los ciberdelincuentes ya están desarrollando programas maliciosos o «malware» capaces de rastrear objetos específicos dentro de determinadas zonas para geolocalizar personas a través de sus dispositivos conectados, como relojes inteligentes, pulseras de actividad o teléfonos móviles. Este tipo de amenazas aprovecha la información de ubicación generada por los dispositivos para reconstruir movimientos, rutinas y hábitos cotidianos con gran precisión.

«Es el caso del conocido «spyware» Pegasus, que utiliza información de geolocalización para activar funciones avanzadas de espionaje como la activación remota de micrófonos y cámaras en dispositivos. “Aunque se trata de una aplicación que usan los servicios secretos de algunos países, hay que recordar que hay grupos organizados de cibercriminales que tienen más recursos que muchos países de nuestro entorno», explica Hervé Lambert, Global Consumer Operations Manager de Panda Security.

Para reducir estos riesgos, es fundamental que los usuarios revisen las configuraciones de privacidad de sus aplicaciones y limiten el acceso a sus datos de ubicación únicamente a personas de confianza. También se recomienda desactivar la función de compartir ubicación en tiempo real cuando no sea necesaria y recurrir a herramientas de seguridad adicionales, como aplicaciones de localización destinadas exclusivamente a situaciones de emergencia.

Masificación turística

El problema de geolocalizar la ubicación no radica únicamente en la cantidad de visitantes, sino en la concentración de turistas en los mismos puntos. Una situación cada vez más habitual impulsada por la geolocalización en redes sociales como Instagram y TikTok, donde miles de usuarios comparten ubicaciones exactas de playas, miradores, cascadas o pequeños pueblos. Este fenómeno puede convertir cualquier rincón poco conocido en un destino viral en cuestión de días.

El portal británico Which? Travel identificó los destinos europeos con mayor presión turística tomando como referencia el número de turistas por cada 1.000 habitantes. El ranking está encabezado por Zakynthos, con 149.886 turistas por cada 1.000 residentes, seguido de Istria, con 133.466. En tercer lugar aparece Fuerteventura, con 118.720 turistas por cada 1.000 habitantes, mientras que Lanzarote registra 117.785. Las Dodecanese alcanzan los 113.790 turistas por cada 1.000 residentes y Tyrol suma 112.716. También destacan Pinzgau-Pongau, con 109.009; las Cyclades (incluyendo Mykonos y Santorini) con 104.152; Corfu, con 100.079; y Außerfern, con 97.299 turistas por cada 1.000 habitantes.

Rory Boland, editor de Which? Travel, comenta en declaraciones recogidas por el Mirror: «Estos datos demuestran que el turismo excesivo ha saturado algunos de los destinos más populares de Europa. Con tantos lugares fantásticos en Europa, lo cierto es que disfrutarás de unas vacaciones mucho mejores en un destino donde no haya cientos o incluso miles de turistas más que locales. Prueba Estonia para disfrutar de sus impresionantes costas y, sí, de su clima cálido en verano. O si prefieres quedarte en España, Murcia es una excelente opción».

En España, uno de los ejemplos más representativos de este fenómeno es Binibeca Vell, una pequeña localidad situada en el sur de Menorca que, con apenas 200 habitantes, recibe cada año más de 800.000 visitantes de todo el mundo. En la misma línea, la creciente popularidad del Río Chíllar, ubicado en la provincia de Málaga, ha terminado provocando un impacto significativo en su biodiversidad. Ante esta situación, las autoridades han cerrado el acceso durante el verano.

En conclusión, geolocalizar la ubicación se ha convertido en una herramienta clave en plena era digital, pero su uso también conlleva importantes riesgos tanto para el turismo como para la privacidad individual. La recomendación de los expertos es muy clara: limitar la información compartida y gestionar adecuadamente la privacidad para encontrar el punto de equilibrio entre comodidad, seguridad y sostenibilidad turística.