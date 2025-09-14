Giro en los exámenes de la DGT y es oficial: el nuevo cambio incluye este tipo de preguntas a partir de este día

La DGT da un nuevo giro en la manera de hacer los exámenes, es oficial, el nuevo cambio incluye este tipo de preguntas a partir de este día. Por lo que, quizás habrá llegado el momento de apostar claramente por un plus de buenas sensaciones en los que todo puede ser posible. Estaremos muy pendientes de una serie de elementos que pueden acabar marcando una diferencia significativa. Habrá llegado ese momento de poner sobre la mesa algunos cambios significativos.

Las preguntas del examen de la DGT pueden acabar siendo diferentes. Llega una nueva normativa con un nuevo tipo de preguntas.

La DGT hace oficial un giro en los exámenes

Los exámenes de la DGT van a cambiar.

Es momento de poner sobre la mesa algunos cambios que pueden acabar marcando una diferencia significativa.





El nuevo cambio incluye este tipo de preguntas

La DGT cambia el tipo de preguntas que realiza en el examen.

Los expertos de la Autoescuelamdumi nos explican en su blog los cambios que van a llegar en el nuevo examen de la DGT:

Señales nuevas incluidas en el examen. La DGT ha renovado su catálogo de señalización y, desde octubre, estas actualizaciones ya forman parte del examen teórico. Esto incluye señales relacionadas con bicicletas, patinetes eléctricos, puntos de recarga y zonas de movilidad sostenible, entre otras. Aunque se mantienen muchas de las tradicionales, algunas obsoletas desaparecen.

Hacia una evaluación más real y práctica. El formato de la prueba (30 preguntas con un máximo de 3 fallos) se mantiene, pero la filosofía cambia. La DGT quiere dejar atrás la idea de “estudiar de memoria” y apuesta por un enfoque basado en la comprensión. Así, el examen pondrá más énfasis en la capacidad de razonar ante situaciones de riesgo, como una entrada en autopista con tráfico denso o cómo reaccionar bajo condiciones de lluvia intensa.

Lo que viene para 2026: vídeos interactivos. De cara a finales de 2026, está previsto que se incorporen vídeos cortos que simulen situaciones reales de tráfico. El aspirante deberá analizar lo que ocurre y detectar riesgos, muy al estilo de lo que ya se hace en países como Reino Unido o Francia. Esto permitirá evaluar no solo conocimientos teóricos, sino también la percepción del riesgo y la toma de decisiones, competencias clave para la seguridad vial.



Un giro radical que hace más accesible unos exámenes. La DGT introduce algunos cambios destacados.