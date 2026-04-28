Nico, camionero de Amazon con 58 años y 6 millones de km recorridos: «No me voy a jubilar, antes hacía rutas internacionales»

Nico, un camionero de 58 años que desarrolla su función como trabajador autónomo para la empresa Amazon, ha contado su historia en una entrevista que se ha hecho viral en las redes sociales. Este profesional ha dejado clara el amor por la profesión que desempeña todos los días con una sonrisa y que por sus planes no pasa jubilarse, a pesar de que lleva toda la vida trabajando. Consulta en este artículo todo lo que debes saber sobre la historia de Nico.

La profesión de camionero es algo con lo que soñaban muchos niños en el pasado y que muchos profesionales siguen disfrutando en el presente. El auge del comercio electrónico ha hecho que las grandes empresas de logística necesiten de camioneros para que los repartos lleguen a casa del comprador en tiempo y hora, y esto ha sido una solución para la vida de muchos camioneros que estaban en situación de desempleo.

Uno de ellos es Nico, un camionero de 58 años que actualmente anda a los mandos de un camión de Amazon que suele entregar paquetes en el centro logístico que la empresa americana tiene en la ciudad de Murcia. Después de una vida en el camión y tras haber hecho hasta 6 millones de kilómetros por rutas internacionales en toda Europa, ahora este camionero es feliz recorriendo el territorio nacional. Incluso ha dejado claro que no se quiere jubilar.

Nico, el camionero famoso de Amazon

Nico ha descrito en una entrevista reciente que encontró su nuevo trabajo de forma «fortuita». «Un amigo me dice: ‘Oye, están buscando un chófer en Asturias’. Y era un autónomo y ahí empezó el carnaval, con Amazon», afirma con una sonrisa en el programa Poniendo las Calles de la cadena COPE, en la que ha contado una historia que se ha hecho viral.

Nico también ha asegurado que a lo largo de su trayectoria profesional ha hecho más de 6 millones de kilómetros en las carreteras de toda Europa. En antaño, hacer rutas internacionales era un buen sustento para los cambioneros, que recibían grandes cantidades de dinero a cambio de estar varias semanas alejados de la familia. «Yo hago nacional, ya llegué a la cima, a la élite, digo, aquí me quedo en nacional, es donde mejor se está», cuenta durante su intervención.

Ahora, la misión de Nico es desplazar el camión de Amazon hasta el centro logístico que el gigante del comercio electrónico tiene en Murcia. Ahora, su objetivo es «repartir sonrisas» en forma de «tablets, ordenadores, móviles, ropa o bedia», que es el principal volumen de negocio de la compañía americana que envía millones de paquetes al día en todos los rincones del mundo. Este camionero de Amazon también ha opinado sobre la seguridad y los robos que suelen sufrir estos profesionales durante sus rutas.

«Está a la orden del día, sobre todo cuando duermen. Procuro llegar puntual a los sitios, suelto el remolque, o me espero a que me descarguen o me voy a un parking vigilado. No me la juego», ha comentado.

La devoción y amor con la que Nico habla de su trabajo es lo que ha hecho viral una entrevista en la que el trabajador, a sus 58 años, ha dejado claro que «no me voy a jubilar». Este camionero ha dejado claro que es un «apasionado al volante con mucha vocación» y que lo que más le gusta es ver la cara de felicidad de la gente. «Cuando llego a los sitios, me están esperando ahí con una cara, y muchas veces paso, me adelanto autobuses escolares y los niños, todo el mundo me saluda», dice durante su intervención.