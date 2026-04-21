Cuatro heridos por una explosión de gas en una vivienda de Ibiza: dos de ellos están graves, y los otros dos presentan heridas de menor gravedad.

La fuerte deflagración ha tenido lugar al filo de las cinco y media de la tarde, donde, por motivos desconocidos, se habría producido esta explosión en el número 4 de la calle de Sant Vicenç de sa Cala.

La explosión ha alarmado a los vecinos, y rápidamente se han desplazado hasta el lugar de los hechos los equipos de emergencias, entre ellos ambulancias del 061 y bomberos, que aún están actuando en el lugar para investigar las causas y extinguir el incendio.

Una densa columna de humo negro ha sorprendido a los vecinos de distintos barrios de Ibiza, ya que se podía apreciar desde distintos puntos de la ciudad, lo que ha levantado más las alarmas entre la población, ya que se desconocía si la fuerte detonación había sido consecuencia de algún artefacto explosivo.

La calle Cubells perpendicular a la vía donde han ocurrido los hechos, ha sido cerrada al tráfico, según ha informado el Ayuntamiento de Ibiza, para que puedan desarrollar mejor su labor los equipos de emergencias, que están siendo acompañados en el lugar de los hechos por agentes de la Policía Local.