Un relaciones públicas de una discoteca de Ibiza envía de un solo puñetazo 165 días al hospital a un turista

Fue hace 15 años y ahora el caso llega a los tribunales. La Audiencia Provincial de las Islas Baleares juzga este jueves 23 de abril a un relaciones públicas de una discoteca de Ibiza por propinar un brutal puñetazo a un turista, dejarlo inconsciente y causarle lesiones de extrema gravedad.

Los hechos que ahora llegan a sede judicial ocurrieron sobre las 03:30 horas de la madrugada del 29 de julio del año 2012 en el exterior de un local de ocio nocturno ubicado en el municipio costero de Sant Antoni de Portmany. Lo que comenzó como una interacción laboral derivó en una acalorada y tensa discusión entre los relaciones públicas del establecimiento y un grupo de turistas que se encontraba en el lugar.

La tensión entre ambas partes no paró de crecer hasta que el procesado, de 42 años, propinó un fuerte puñetazo en la cabeza de uno de los extranjeros. Un golpe letal que provocó que la víctima cayera tendido en el suelo de inmediato y perdiera el conocimiento.

El golpe fue de tal magnitud que el turista agredido sufrió un traumatismo craneoencefálico grave que le llevó a estar ingresado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI). Su recuperación fue un proceso agónico que se extendió durante meses. En total, pasó hasta 165 días hospitalizado y unos 90 con impeditivos.

Por estos hechos, la Fiscalía reclama para el acusado un total de ocho años de prisión como supuesto autor de un delito de lesiones agravadas, así como el pago de una indemnización de 505.000 euros por las lesiones provocadas y los daños morales ocasionados al agredido.

El juicio arrancará este jueves 23 de abril a partir de las 10:00 horas de la mañana en la Sección Primera de la Audiencia Provincial de las Islas Baleares, donde se finalmente se buscará cerrar este capítulo judicial abierto hace más de una década.