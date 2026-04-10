Muere una mujer de 70 años en Menorca por una explosión de gas en su vivienda en un inmueble de la calle María Auxiliadora.

Los servicios de emergencias han recibido un aviso alertando de que se había producido una explosión en el interior de una vivienda. Al llegar al lugar, han acordonado la zona y han evacuado los edificios colindantes.

En el interior del domicilio afectado se encontraba una mujer de 70 años que había sufrido diversas quemaduras y fue trasladada al Hospital Mateu Orfila. Ingresada en la unidad de cuidados intensivos (UCI) en estado muy grave, unas horas después ha fallecido.

Tan solo ella se encontraba en el interior de la vivienda y ha sido la única persona que ha resultado herida. No obstante, otros 11 vecinos han sido evacuados por precaución y no han podido pasar la noche en sus casas.

Los bomberos de Ciutadella se han encargado de sofocar las llamas y han estado colaborando con la unidad de Policía Judicial de la Guardia Civil para tratar de esclarecer las causas de la deflagración.

Las primeras hipótesis, según han apuntado fuentes próximas a las pesquisas, es que pudiera haber sido provocada por una fuga de gas en el interior de la vivienda afectada.