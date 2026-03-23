Dos trabajadores heridos graves tras la explosión de un yate en el puerto de Palma

Dos trabajadores han resultado heridos, uno de ellos de gravedad, tras una explosión en el interior de un yate que se encontraba amarrado en el puerto de Palma.

El suceso ha ocurrido sobre las 11:00 horas en la zona del Varadero, concretamente en el camino de s’Escollera del Moll Vell. Los afectados estaban realizando labores de reparación y adecuación de la embarcación hasta que se ha producido una deflagración provocada, según las primeras hipótesis, por una fuga de gas.

También se baraja la posibilidad de que la explosión haya sido producida al entrar en contacto un soplete con un producto químico inflamable. Según ha podido saber OKBALEARES, ambos trabajadores estaban utilizando a lo largo de la mañana varios productos debidamente autorizados hasta que, en un momento dado, uno de ellos ha utilizado un soplete para otra tarea y ha provocado sin querer la deflagración.

Hasta el lugar se han desplazado varias patrullas de la Policía Local de Palma, Policía Portuaria y efectivos de bomberos, que se han encargado de sofocar con suma celeridad el incendio derivado de la explosión y han ventilado la embarcación.

También han acudido ambulancias medicalizadas del SAMU 061. Los sanitarios han estabilizado y trasladado con urgencia a los heridos, uno hasta el Hospital de Son Espases y otro a la Clínica Juandea, ambos con politraumatismos graves y quemaduras en varias partes del cuerpo.

La Policía Judicial de la Policía Nacional se ha hecho cargo de la investigación para esclarecer las causas de la explosión.