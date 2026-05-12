Dos vecinos han resultado heridos de gravedad con quemaduras en la explosión de una bombona de gas en un edificio del barrio de Poblenou, esta tarde en Barcelona. También se han registrado otros seis heridos leves por inhalación de humo.

Diez unidades de Bomberos, además de ambulancias y efectivos de la Guardia Urbana se han movilizado tras recibir el 112 más de tres decenas de llamadas por el siniestro en un edificio residencial de la calle Venero en Barcelona.

Nueve ambulancias han acudido al lugar de los hechos, según Protección Civil, tras la explosión que ha tenido lugar este martes, 12 de mayo, cerca de las dos del mediodía. Protección Civil, por su parte, ha activado la fase de prealerta del plan Procicat.

La explosión de la bombona de butano ha provocado la rotura de los cristales de las viviendas cercanas y un incendio en el piso donde se ha producido el siniestro.

Los bomberos desalojaron el edificio y sacaron a los heridos, los dos más graves han sido trasladados al hospital Vall d’Hebrón. Los seis heridos leves, todos por inhalación de humo, recibieron el alta en el mismo lugar del suceso.