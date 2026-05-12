Una huida kamikaze por parte de un grupo de presuntos ladrones ha desembocado en una persecución policial que ha terminado en un accidente frontal que se ha cobrado cinco heridos en la M-40 de Madrid. Una de las víctimas es un menor de edad de 16 años.

Los hechos han arrancado poco antes de las 4:30 de esta madrugada en el distrito de Hortaleza. Allí, una patrulla de la Policía Nacional le ha dado el alto a un vehículo ocupado por cinco personas.

Los agentes han sospechado de los ocupantes del coche, que estaba dando vueltas por la zona sin. motivo aparente. Los policías pensaban que podría tratarse de ladrones de catalizadores o de participantes habituales en el menudeo de drogas en la zona.

Tráfico de droga o robos

Cuando los policías les han dado el alto, los sospechosos han pisado el acelerador a fondo desatando una persecución policial por los barrios del noreste de Madrid, hasta que los fugados han cogido la M-40 en dirección sur.

Ahí, a la altura de Mercamadrid, y cuando circulaban en dirección contraria por un ramal de la autovía madrileña, el coche de los ladrones ha embestido de frente a una furgoneta que circulaba correctamente por su carril.

La persecución de los ladrones ha terminado bruscamente con un choque brutal en el que cuatro de los ocupantes del coche sospechoso han resultado heridos, Su conductor, un varón de 34 años ha sido intubado y trasladado grave al hospital Doce de Octubre.

El conducto del otro vehículo, un hombre de 45 años, no ha podido esquivar a los ladrones de la persecución y ha resultado herido grave.

Como consecuencia del fuerte impacto, los dos conductores han quedado atrapados en el interior y han sido rescatados por Bomberos del ayuntamiento de Madrid. Efectivos del SAMUR-Protección Civil han atendido al resto de heridos, entre ellos un menor de 16 años.