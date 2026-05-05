Manuel S. apuñaló 17 veces a un policía nacional fuera de servicio el sábado en Madrid y el lunes salió en libertad tras pasar por el juzgado. El delincuente reincidente, que también golpeó a otro agente durante el altercado, ya está en la calle otra vez. El juez le ha dejado libre, aunque investigado por los delitos de tentativa de homicidio y atentado a la autoridad.

«Me da igual la Policía, yo ya he estado en la cárcel», le gritó al agente antes de apuñalarlo repetidas veces. No era su primera vez; el agresor es un delincuente español de 47 años, vecino de Puente de Vallecas, que ya cumplió una condena de 18 años en prisión y tiene antecedentes por pegar a policías.

La tarde del sábado, el agresor pretendía entrar ebrio y de forma violenta en un bar de Vallecas cerca del parque Amós Acero. Manuel se presentó con dos amigos y se dispuso a entrar en el establecimiento mientras lanzaba botellas a la calle y retaba a la clientela.

«Me da igual la poli, he estado en prisión»

Los propietarios le impidieron su entrada y el delincuente inició una pelea que intentó detener un policía nacional fuera de servicio que estaba en el local. Al identificarse como agente, el delincuente arremetió con unas tijeras contra el policía gritando: «Me da igual la Policía, yo ya he estado en la cárcel».

El delincuente apuñaló al agente con las tijeras hasta 17 veces y también hirió a un segundo policía de paisano que acudió en rescate de su compañero. Finalmente, fue necesaria la ayuda de los testigos y de los agentes para detenerle y entregárselo a una patrulla de la Policía Municipal.

Ni dos días pasó en el calabozo

Ni dos días llegó a pasar en el calabozo. Detenido el sábado por la noche, Manuel pasó a disposición judicial el lunes por la tarde y quedó en libertad, aunque investigado por los delitos de tentativa de homicidio, lesiones y amenazas graves.

No es la primera vez que el agresor atacaba a un policía, pero el acusado ya está en su barrio de nuevo y le han visto por allí. Consultado por los hechos, desde el Sindicato Unificado de Policía (SUP) muestran su preocupación: «Desde el SUP queremos dejar claro nuestro máximo respeto a las decisiones judiciales. No obstante, este tipo de resoluciones ponen de manifiesto la necesidad de revisar si el actual marco legal y las medidas cautelares disponibles son suficientes para responder a este tipo de agresiones».

«No hablamos de un hecho menor. Es una agresión reiterada con un objeto punzante, contra un agente de la autoridad, incluso fuera de servicio. Estas conductas deben recibir una respuesta clara y proporcional que refuerce el principio de autoridad y la seguridad de quienes protegen a los ciudadanos. Si estas agresiones no tienen consecuencias inmediatas percibidas como firmes, se traslada un mensaje preocupante: que la violencia contra la policía puede no tener una respuesta y se fortalece la sensación de impunidad», puntualizan desde el SUP.

Desde el SUP insisten en revisar el tratamiento penal de las agresiones a agentes de la autoridad y agravar las medidas cautelares en casos de violencia reiterada contra policías o guardias civiles.