El titular del juzgado de Instrucción plaza número 3 de la sección de instrucción del tribunal de instancia de Esplugas (Barcelona), ha acordado la prisión provisional, comunicada y sin fianza para el hombre detenido por la muerte violenta de una mujer, y otros hechos, el pasado sábado, en la localidad barcelonesa.

El juez cree que el investigado es consciente de los hechos y no necesita de un ingreso hospitalario, será la investigación judicial la que determine si el día de los hechos el acusado actuó movido por alguna patología mental o no.

Así, la causa queda abierta por los delitos de asesinato, homicidio en grado de tentativa, lesiones, amenazas graves y daños. El investigado, que según los Mossos d’Esquadra actuó bajo los efectos de un «brote psicótico», solo ha contestado a preguntas de su abogado.

Los Mossos d’Esquadra atribuyen a un «brote psicótico» el asesinato de una mujer a manos de un hombre magrebí pese a que este atacó de forma indiscriminada a varios vecinos en la calle al grito de «¡Alá es grande!» en Esplugas de Llobregat (Barcelona) éste sábado.

Los investigadores, de momento, aseguran que no han hallado relación alguna entre el asesino y el discurso de los terroristas yihadistas, los Mossos se inclinan porque el agresor imitó el discurso yihadista dentro de un presunto «brote psicótico». También descartan que el asesinato de la mujer por el hombre marroquí tenga que ver con la violencia de género, porque no se conocían.

La víctima, una mujer china de 42 años

La víctima, que recibió varias puñaladas en el cuello y tórax, era una mujer china de 42 años que llegó a España hace un año para empezar una nueva vida.

En el momento del ataque, la mujer se dirigía a su trabajo en un restaurante oriental del que era socia, cuando el magrebí la atacó con un cuchillo de grandes dimensiones.

Detenido hace 4 años en Burgos

El marroquí, L.B. de 37 años, llegó a España en el año 2007 y en agosto de 2022 fue detenido en Burgos por la Policía Local acusado de los delitos de atentado a la autoridad, alteración grave del orden público, amenazas y desobediencia.

Los agentes tuvieron que intervenir en cuatro ocasiones con el sujeto ya fuera por altercados en un centro religioso, pasear desnudo por la calle o atrincherarse en una de las torres del castillo de la ciudad, tal y como cuenta ahora El Periódico y en su día relató El Diario de Burgos.

Los «brotes psicóticos» y el yihadismo

El caso de Esplugas de Llobregat es muy similar al ataque que protagonizó otro joven marroquí en Vallecas (Madrid), el pasado mes de noviembre, cuando apuñaló a varios vecinos en plena calle gritando consignas yihadistas y terminó herido de varios disparos por parte de la Policía Nacional.

Entonces, fuentes oficiales se esforzaron en presentar el caso como otro «brote psicótico» hasta que la Audiencia Nacional terminó procesando al detenido por un delito de terrorismo de carácter yihadista.

El asesino del sacristán de Algeciras

El recorrido del asesino del sacristán en Algeciras en el año 2023 siguió un camino inverso. Protagonista de un ataque mortal con machete en dos iglesias de Algeciras mientras gritaba consignas yihadistas, el detenido fue acusado de terrorismo desde un principio y recientemente absuelto por la Audiencia Nacional e internado en un psiquiátrico.

La Audiencia Nacional apreció para el acusado, después de que los informes periciales practicados a Yassin Kounjaa determinaran que el acusado presentaba en el momento de los hechos un «cuadro de filiación esquizofrénica con una descompensación psicótica aguda que anulaba sus facultades».

Además, la Audiencia Nacional descartó que los delitos que se atribuían al acusado tuvieran carácter terrorista por cuanto estos tipos penales requieren que se produzca «una alteración grave de la paz pública y provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella». El asesinato y los ataques a las iglesias, según la sala, fueron fruto de «la ideación delirante de prejuicios y mesiánicos que, como el ‘elegido’, pretendió acabar con los poseídos’».