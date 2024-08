El duro aviso de una veterinaria por lo que hacemos con nuestros perros: «Es peor…»

Cuidar a un perro requiere un compromiso integral que abarca su alimentación, actividad física, socialización y atención veterinaria. Es esencial proporcionar una dieta de calidad adaptada a la etapa de vida del perro, ya sea cachorro, adulto o senior, y asegurar una adecuada hidratación. La educación del perro también juega un papel crucial, e implica la enseñanza de hábitos, la socialización con personas y otros canes, y el uso del refuerzo positivo para evitar el miedo y la agresividad. En cuanto a la higiene, es importante bañar al perro aproximadamente una vez al mes, cepillarle diariamente, y mantener sus oídos y ojos limpios para prevenir infecciones.

Los paseos diarios son necesarios para la actividad física y para que el perro haga sus necesidades. Se recomienda llevar al perro a pasear al menos tres veces al día y ofrecerle tiempo de juego en casa. Además, las visitas regulares al veterinario son fundamentales para asegurar la salud del perro, administrarle las vacunas correspondientes, colocar el chip y seguir un plan de desparasitación. Estos cuidados, junto con el cariño y la atención constante, son esenciales para mantener la salud y el bienestar del perro a lo largo de su vida.

Esto es lo que nunca debemos hacer con los perros

El perro es reconocido como el mejor amigo del hombre por múltiples razones, incluyendo su contribución a la salud humana. Su presencia es particularmente beneficiosa para pacientes con diabetes, autismo y, recientemente, para la salud mental de atletas, como se observó en los Juegos Olímpicos con el perro Beacon, parte del equipo de gimnasia rítmica de Estados Unidos. Beacon se acerca a las gimnastas en momentos de estrés, demostrando una capacidad innata de los perros para sentir y responder al dolor humano, según un estudio publicado en Scientific Reports.

Paula Pérez-Fraga, investigadora de comportamiento animal de la Universidad Eötvös Loránd de Budapest, explica a El Español que los perros tienen una predisposición única para comunicarse con los humanos. En un experimento, las personas se grabaron con perros y cerdos mientras se escuchaban sonidos de llanto y tarareo.

Los perros respondieron emocionalmente a estos sonidos, especialmente cuando estaban acompañados por sus dueños, a diferencia de los cerdos, que no mostraron la misma capacidad de apego. Esto sugiere que, a pesar de la exposición a estímulos sociales humanos, los cerdos no desarrollan el mismo vínculo con los humanos que los perros.

Además de reaccionar al estrés humano, los perros también se ven afectados por él. Un estudio paralelo mostró que el olor de una persona estresada influye en el estado emocional del perro, con un impacto mayor si se trata de una emoción negativa. Pérez-Fraga comenta que los perros captan mejor las emociones negativas, posiblemente debido a una explicación evolutiva: las emociones negativas, al ser adaptativas, se conservan mejor a lo largo del tiempo.

El interés de Pérez-Fraga por la etología la llevó a especializarse en cognición canina en uno de los pocos centros subespecializados en el mundo. Ella argumenta que estudiar la mente de los perros puede ofrecer información valiosa sobre la evolución humana, dado que los perros han convivido con nosotros durante miles de años. Aunque hay un gran debate sobre cuándo comenzó esta relación, con fechas que varían entre 16.000 y 40.000 años atrás, lo cierto es que esta relación ha sido duradera y beneficiosa para ambas especies a lo largo del tiempo.

Contrario al mito de que los entornos urbanos no son adecuados para los perros, Pérez-Fraga sostiene que lo importante es habituar al perro a los estímulos urbanos. Considera más perjudicial tener al perro encerrado sólo en casa durante muchas horas que vestirlo con abrigo o disfrazarlo.

También menciona la importancia de la Ley de Bienestar Animal en España, aunque reconoce que aún hay trabajo por hacer para mejorar el bienestar animal en el país. La clave, según ella, es la concienciación popular sobre el trato adecuado hacia los animales, asegurando que no sufran en condiciones extremas, como los caballos en la Feria de Sevilla a 40 grados.

¿Cuánto tiempo puede estar solo el perro?

La nueva Ley de Bienestar Animal, que entró en vigor en septiembre de 2023, establece que los perros no deben permanecer solos en casa por más de 24 horas, mientras que otras mascotas pueden estar solas hasta tres días consecutivos. Sin embargo, para el bienestar del animal, se recomienda que los perros adultos no permanezcan más de seis a ocho horas solos, y los cachorros no más de dos horas.

Los perros ancianos deben estar acompañados entre dos y seis horas, según sus necesidades de salud. Dejar a un perro sólo durante largos periodos puede causar tristeza, soledad, aburrimiento y ansiedad por separación. Esto puede resultar en problemas de comportamiento, como ladridos excesivos o destrucción de objetos. Es crucial proporcionar un buen paseo, agua, comida y entretenimiento antes de dejar al perro solo.