BLOND:ISH Y WhoMadeWho protagonizan el Line Up de la PATRONA en el Parc de la Mar

El Ayuntamiento de Palma y Mallorca Live han dado a conocer este jueves el evento que se llevará a cabo el próximo 6 de septiembre. Desde las 18.30 horas hasta las 00.30 horas, el Parc de la Mar será el escenario de la Patrona, un evento gratuito que se incluirá dentro del cartel oficial de las Fiestas de la Mare de Déu de la Salut, declaradas Fiesta de Interés Cultural y organizadas por el Área de Participación Ciudadana.

La presentación de la Patrona ha tenido lugar en el Parc de la Mar, en la misma ubicación en la que se celebrará el evento, y ha contado con la presencia de Javier Bonet, primer teniente de alcalde de Turismo y regidor de Cultura; Lourdes Roca, segunda teniente de alcalde y regidora de Participación Ciudadana; y Álvaro Martínez, director de Mallorca Live.

En palabras de Ávaro Martínez, «La Patrona no es solo un concierto, es una celebración de la música y la cultura en un espacio icónico de Palma. Queremos que esta primera edición marque un antes y un después en la manera de vivir las fiestas patronales, uniendo tradición e innovación. Una cita que marcará un antes y un después en el panorama musical en Palma por la magnitud y la logística del evento».

En esta misma línea, Javier Bonet, ha señalado la magnitud del evento, calificándolo como «único en la historia de la ciudad», así como «el más grande que se ha celebrado hasta ahora en vía pública en Palma».

Por otro lado, Bonet ha destacado como característica única y sin precedentes de esta cita el cierre al tráfico de los seis carriles del Paseo Marítimo, para que «se quiten los coches y la gente pueda bailar y disfrutar con total libertad del concierto, un hecho que no había pasado nunca».

Así, el escenario se ubicará frente al mar, junto al conjunto escultórico del Parc de la Mar, con la Catedral como telón de fondo, informan los organizadores del evento en un comunicado.

La Patrona reunirá en el Escenario Mallorca Live by La Plaza un cartel cuidadosamente seleccionado que refuerza a Palma como un destino referente en la música electrónica. Con propuestas que combinan la innovación, la sostenibilidad, la calidad artística y la conexión con la escena local, esta cita ofrece una experiencia sonora y cultural única en la ciudad.

El line up estará liderado por BLOND:ISH. La DJ, productora, directora de sello discográfico y activista canadiense Vivie-Ann Bakos es una de las figuras más influyentes de la escena electrónica global. Reconocida tanto por su sonido envolvente, espiritual y bailable, como por su activismo medioambiental a través de la fundación Bye Bye Plastic, BLOND:ISH ha actuado en escenarios tan icónicos como Burning Man o Coachella. Su más reciente álbum Never Walk Alone (2025), editado en el innovador formato BioVinyl, es un ejemplo de cómo une música y sostenibilidad.

Con su estilo vibrante, místico y transformador, promete convertir el Parc de la Mar en una auténtica pista de baile al aire libre. En 2025, la artista ha marcado un hito en la escena electrónica al convertirse en la primera mujer residente en la historia de Pacha Ibiza. Todos los miércoles bajo su distintivo concepto Abracadabra, ha tomado el icónico club, prometiendo una experiencia mágica que fusiona música, conciencia ecológica y comunidad.

WhoMadeWho (Hybrid DJ Set), la banda danesa formada por Tomas Barfod y Jeppe Kjellberg, es una referencia indiscutible en la escena underground internacional. Su propuesta es un viaje emocional que mezcla la energía del rock, la sofisticación del jazz y la fuerza de la electrónica, creando una huella sonora única, emotiva y arrebatadora. Con más de una década de trayectoria y actuaciones memorables en festivales como Sónar, Burning Man o Coachella, su directo híbrido promete ser uno de los momentos más esperados de la noche.

La escena local estará representada por Bibi Smalls. Desde Mallorca para el mundo, Aina Bibiloni, conocida como Bibi Smalls, representa la riqueza y diversidad de la escena electrónica balear. Su propuesta fusiona house melódico, tech-house y disco con sesiones dinámicas y llenas de energía. Referente indiscutible de la cultura musical local y embajadora del Mallorca Live Festival y La Plaza, su participación reafirma el compromiso de Patrona con el talento de la isla, generando un puente entre lo global y lo local.

También actuará Lourdes Lourdes, artista multidisciplinaria argentina que encarna la fusión entre música, artes visuales y performance. Su estilo, descrito como un viaje sexual, político y funky entre el trip hop y el techno, conecta con una nueva generación en busca de sonidos innovadores y mensajes transformadores. Lourdes Lourdes aportará un toque fresco y contestatario al cartel, invitando al público a reflexionar mientras baila.

Con este cartel, la Patrona se consolida como un encuentro de primer nivel en la música electrónica, capaz de reunir en una misma noche a artistas internacionales consagrados y talentos locales. Una oportunidad única para disfrutar de un espectáculo sonoro y visual en un entorno incomparable.