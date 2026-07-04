El masajista de Rivas detenido por agresión sexual tenía 1.600 vídeos de sus pacientes desnudas, varias de ellas niñas

El masajista de Rivas Vaciamadrid detenido por la Guardia Civil ocultaba en sus dispositivos informáticos más de 1.600 vídeos de sus pacientes desnudas, grabados furtivamente sin el consentimiento de las víctimas. Entre ellas hay mujeres adultas, pero también niñas y, según fuentes del caso, escenas de agresiones sexuales, también a menores.

Los especialistas de la Guardia Civil hallaron todo ese material ilegal en el teléfono y los dispositivos del detenido, R. M. de 60 años, a pesar de que había hecho varios borrados de datos e imágenes.

Las mujeres que, durante meses, incluso años, han sido grabadas de forma oculta por el acusado, son en su gran mayoría vecinas de Rivas Vaciamadrid y la Guardia Civil todavía no ha tenido tiempo de comunicárselo a todas porque aún se sigue analizando la ingente cantidad de material delictivo.

Hasta ahora han declarado 32 mujeres

En total, la Guardia Civil ha identificado a 131 mujeres y ya ha tomado declaración a 32 de las víctimas del presunto depredador sexual. De las 32, 30 de ellas ya han interpuesto denuncia contra el detenido.

Con los vídeos grabados por el masajista como prueba irrefutable, ya que el detenido entregó voluntariamente su teléfono delante del secretario judicial y en presencia de su abogado, la Guardia Civil le detuvo y llevó a cabo un registro de su domicilio.

Los investigadores continúan analizando imágenes y, de momento, además de imputarle por los delitos de vulneración de intimidad de las mujeres por grabar de forma encubierta, se le ha imputado también un delito de agresión sexual en varios casos.

Tras ser puesto a disposición judicial por la Guardia Civil, el Juzgado de Instrucción número 3 de Arganda del Rey (Madrid) dispuso el ingreso en prisión provisional del masajista, gracias a la insistencia de uno de los abogados de la acusación, el letrado Alberto Martín del despacho Abogados Madrid 3.000.

Una pieza secreta para muchas víctimas

El encarcelado, que se anunciaba como masajista, profesor de quiromasaje, experto en masaje deportivo, drenaje linfático y «alternativos», se enfrenta a un proceso largo y con penas altas.

Tan largo, como que el juez abrió una pieza secreta para ir identificando a todas las víctimas una por una y aún queda un centenar de mujeres por prestar declaración ante la Guardia Civil.