Clasificación de la Europa League tras la jornada 5: así quedan Celta de Vigo y Betis

La jornada 5 de la Europa League dejó un sabor agridulce en cuanto a la participación de los equipos españoles, aunque se cerró con final feliz gracias a que el Betis, con su victoria ante el Utrecht en La Cartuja (2-1), se aupó al quinto puesto de la clasificación e hizo olvidar el tropiezo del Celta de Vigo en Bulgaría frente al Ludogorets (3-2). Los de Claudio Giráldez cayeron a la décima plaza y están a un punto del top 8; tres por encima de la zona roja.

En el Huvepharma Arena de Razgrad, el Ludogorets empezó más asentado y lo demostró abriendo el marcador en el 11′. Pedro Naressi filtró un pase para la carrera de Caio Vidal, desmarcado a la espalda de la zaga y que nada más pisar área fue trabado por Manu Fernández. No dudó el árbitro al señalar penalti y Petar Stanic lo transformó con seguridad.

La réplica del Celta llegó a la media hora con un disparo sin tino de Ilaix Moriba, quien más tarde también realizó un cabezazo peligroso. Pero mucho más clara fue una ocasión de Caio Vidal justo después, tras un despeje fallido de Yoel Lago en un pase en largo, el ’11’ local le robó la pelota y se plantó solo delante del portero, pero tiró fuera su derechazo.

Antes del descanso Ángel Arcos mandó alta una volea franca dentro del área rival y un flojo cabezazo de Borja Iglesias zanjó la primera mitad del encuentro. Al regreso de vestuarios, Stanic amplió la ventaja local después de un córner, ya que recibió el balón en la frontal y marcó su segundo gol gracias a un derechazo inasequible para el cancerbero.

Para colmo visitante, Manu Fernández hizo otro penalti a Caio Vidal en el 60′ y Stanic lo aprovechó para su hat-trick. Pese a que Pablo Durán anotó en el minuto 70 un zurdazo raso, a pase de Bryan Zaragoza, y Jones El-Abdellaoui metió un golazo de volea para el 3-2 en el tiempo añadido, el equipo vigués consumó su amarga derrota y ahora sigue con nueve puntos.

El Celta naufraga y el Betis sigue ganando

En La Cartuja, el partido comenzó fatal para los locales por una doble lesión. Minuto y medio había transcurrido y, en un balón suelto, Sofyan Amrabat intentó disparar desde lejos, pero en su lugar golpeó la pierna derecha de su compañero Isco Alarcón. Tibia contra tibia y ambos béticos fueron sustituidos más tarde, con congoja sobre todo por el estado del capitán.

Pasado el susto, el Cucho Hernández tuvo una enorme opción de marcar en el 25′ tras regatear al portero, pero Mike van der Hoorn evitó el primer gol verdiblanco. No obstante, el delantero se resarció poco antes del descanso con el 1-0 gracias a un cabezazo de soslayo y haciendo bueno un centro de Antony, que había robado la cartera a un zaguero.

El inicio de la segunda mitad, el Betis logró el 2-0 porque el Cucho recuperó la pelota en la zona medular, se giró sobre sí mismo y abrió juego hacia la banda izquierda, por donde Abde controló, avanzó metros y se perfiló al borde del área hasta enganchar un derechazo ajustado al poste.

El equipo neerlandés no se rindió y en el minuto 55 redujo distancias en el marcador con un golazo de Miguel Rodríguez desde el centro del campo. Entonces los pupilos de Manuel Pellegrini se desconectaron y llegaron a encajar otro gol en el 59′, pero un fuera de juego invalidó el certero zurdazo de Derry Murkin dentro del área bética.

En la media hora final, Antony se erigió en el referente del Betis para todo, con ocasión propio y luego con una asistencia que Pablo García no materializó delante del portero visitante. Tras sufrir algo en el tiempo de prolongación, el cuadro sevillano sonrió con el pitido definitivo del árbitro y cuajó una victoria con la que alcanzar ya los 11 puntos.

Así queda la clasificación de la Europa League