Newcastle – Barcelona en directo hoy: el partido de la Champions League en en vivo online minuto a minuto

El Barcelona ha viajado a Inglaterra para enfrentarse al Newcastle en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El cuadro azulgrana intentará llevarse los tres puntos de un campo con tanta historia y mítico como es St. James Park, ya que se trata de un estadio con mucha magia. Los pupilos de Hansi Flick son conscientes de que no será una salida sencilla, pero la idea de ellos es repetir lo que consiguieron hacer contra el Valencia hace unos días. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Newcastle – Barcelona.

Newcastle – Barcelona, en directo

Así está la clasificación de la Champions League

Todavía faltan varios partidos por disputarse este jueves 18 de septiembre para cerrar la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Antes del inicio de este encuentro es el PSG el que lidera la clasificación, por lo que el vigente campeón es el gran líder en estos momentos. Equipos que están entre los favoritos para llevarse la Orejona como son el Bayern de Múnich, Arsenal, Liverpool y Real Madrid no fallaron y sumaron los tres puntos, algo que espera conseguir el Barcelona esta noche contra el Newcastle en St. James Park.

Sin Lamine Yamal

Hansi Flick confirmó este miércoles que Lamine Yamal no estaría disponible en este partido contra el Newcastle en St. James Park y que también iba a ser duda para el próximo domingo contra el Getafe en el Johan Cruyff. De momento, hoy sería el segundo encuentro consecutivo que el dorsal 10 del conjunto azulgrana no podrá estar sobre el verde, por lo que sus compañeros y el técnico alemán esperan no tener que echarle de menos hoy sobre el césped, ya que contra el Valencia rindieron a las mil maravillas sin él.

Partidazo en Inglaterra

¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este Newcastle – Barcelona que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Estos dos equipos, sin duda, lo darán todo sobre el terreno de juego de St. James Park, ya que lucharán por llevarse los tres puntos en un duelo que promete ser frenético, apasionante y tener de todo, como goles y polémica.