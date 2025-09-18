Newcastle – Barcelona en directo hoy: el partido de la Champions League en en vivo online minuto a minuto
Sigue en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto del Newcastle - Barcelona de la Champions League
El Newcastle - Barcelona corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League
El Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal en este apasionante choque que se juega en St. James Park
El Barcelona ha viajado a Inglaterra para enfrentarse al Newcastle en el partido que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. El cuadro azulgrana intentará llevarse los tres puntos de un campo con tanta historia y mítico como es St. James Park, ya que se trata de un estadio con mucha magia. Los pupilos de Hansi Flick son conscientes de que no será una salida sencilla, pero la idea de ellos es repetir lo que consiguieron hacer contra el Valencia hace unos días. En la web de OKDIARIO te contamos en directo y en vivo online el resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que suceda en este Newcastle – Barcelona.
Newcastle – Barcelona, en directo
Así está la clasificación de la Champions League
Todavía faltan varios partidos por disputarse este jueves 18 de septiembre para cerrar la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Antes del inicio de este encuentro es el PSG el que lidera la clasificación, por lo que el vigente campeón es el gran líder en estos momentos. Equipos que están entre los favoritos para llevarse la Orejona como son el Bayern de Múnich, Arsenal, Liverpool y Real Madrid no fallaron y sumaron los tres puntos, algo que espera conseguir el Barcelona esta noche contra el Newcastle en St. James Park.
Sin Lamine Yamal
Hansi Flick confirmó este miércoles que Lamine Yamal no estaría disponible en este partido contra el Newcastle en St. James Park y que también iba a ser duda para el próximo domingo contra el Getafe en el Johan Cruyff. De momento, hoy sería el segundo encuentro consecutivo que el dorsal 10 del conjunto azulgrana no podrá estar sobre el verde, por lo que sus compañeros y el técnico alemán esperan no tener que echarle de menos hoy sobre el césped, ya que contra el Valencia rindieron a las mil maravillas sin él.
Partidazo en Inglaterra
¡¡Muy buenas tardes a todos!! Bienvenidos a la retransmisión en directo y en vivo online del resultado, goles y minuto a minuto de todo lo que ocurra en este Newcastle – Barcelona que corresponde a la jornada 1 de la fase de liga de la Champions League. Estos dos equipos, sin duda, lo darán todo sobre el terreno de juego de St. James Park, ya que lucharán por llevarse los tres puntos en un duelo que promete ser frenético, apasionante y tener de todo, como goles y polémica.
La Champions League
El Barcelona se estrena en la Champions League hoy a domicilio y el próximo 1 de octubre jugará su primer partido en casa y parece que no va a ser en el Camp Nou. El Barça prepara Montjuic.
¿Dónde ver el Newcastle – Barcelona en directo por TV o streaming online?
Este Newcastle – Barcelona de la Champions League se podrá ver en directo por televisión a través del canal de pago Movistar Liga de Campeones.
¡Todo listo!
Falta una horita y media para que ruede el balón en St. James Park en este choque de la Champions League. En breves momentos conoceremos las alineaciones del Newcastle y del Barcelona.
¿A qué hora empieza el partido Newcastle – Barcelona hoy?
No queda nada para que comience este partidazo de la Champions League en Inglaterra. La UEFA programó este Newcastle – Barcelona en el horario de las 21:00 horas, una menos en las Islas Canarias.