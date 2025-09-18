Newcastle – Barcelona: debut en Champions sin Lamine Yamal

Vuelve la Champions League para el Barcelona, lo hace en Inglaterra, en una plaza tan mística como St James’ Park, donde se medirá al Newcastle… sin Lamine Yamal. El extremo español será la baja sensible de los culés en su estreno esta temporada en la máxima competición continental, donde tienen muchas esperanzas depositadas de hacer otro buen año, mejorando el puesto en semifinales del pasado curso. Las urracas y su dubitativo inicio liguero jugarán en contra.

Reprimenda de Hansi Flick y parón de por medio, el Barcelona ha sabido rectificar la pobre imagen que dio en su único tropiezo en lo que va de temporada, ese 1-1 en Vallecas ante el Rayo Vallecano. El Valencia pagó los platos rotos de un equipo que necesitaba quitarle la razón al entrenador alemán, que alzó la voz y habló de egos apuntando al vestuario. Un 6-0 y tres dobletes de Raphinha, Fermín y Lewandowski para confirmar que están enchufados.

La goleada ante el Valencia fue fruto de un equipo sin Lamine Yamal. El joven delantero tampoco estará disponible para este estreno en Champions League debido a unas molestias que se produjo durante el parón de selecciones. En el Barça dan prioridad a una correcta recuperación y no ven motivos para forzar en este momento de la temporada lo más mínimo, de ahí su ausencia confirmada. Tampoco estarán ni Alejandro Balde, ni Gavi y ni Ter Stegen, todos en procesos de recuperación por lesiones y molestias. La cara amable de la convocatoria culé que viaja a Newcastle es Frenkie de Jong, que recibió el alta médica este miércoles.

Flick quiere empezar con buen pie esta fase de liguilla de Champions League e intentar replicar los buenos números del pasado curso en estos primeros ocho partidos. Ante el Newcastle no se guardará nada con el Barça, previsiblemente con un once en el que volverán a entrar tanto Lewandowski como De Jong, así como los Olmo o Raphinha, que comenzaron desde el banquillo el partido ante el Valencia, o Araujo, que vio todo el encuentro como suplente. El resto, previsiblemente, será un calco, el mejor once que puede poner en liza en estos momentos el entrenador alemán.

El Newcastle, inicio errático

En frente en esta Champions, el Barcelona tendrá un Newcastle que no ha empezado todo lo bien que se esperaba pero que, al igual que los culés, llega reforzado tras su último triunfos ante el Wolverhampton por la mínima (1-0). Hasta la fecha las urracas no había conseguido ningún triunfo en las primeras jornadas de Premier League, con empates a cero ante Aston Villa y Leeds a domicilio y con la derrota ante el Liverpool en St James’ Park en un intenso y divertido partido.

Y es que este jueves se espera un lleno hasta la bandera en St James’ Park, un estadio que aprieta y jalea como pocos. En el recuerdo colectivo de las urracas, al menos en los ya en los de mediana edad, se recuerda con cariño el último envite ante el Barça, que data de una fase de grupos en 1997. Aquel encuentro en territorio inglés lo ganó prácticamente solo el colombiano Faustino Asprilla, autor de los tres goles con los que vencieron los chicos de blanco y negro por 3-2. Luis Enrique y Figo firmaron los tantos de un equipo que dirigía otro extranjero con mucho carácter, Louis van Gaal.