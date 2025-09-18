Alineación del Barcelona contra el Newcastle en Champions League

El Barcelona se estrena este jueves en la fase de liga de la Champions League contra el Newcastle, en St. James’ Park, y lo hace sin Lamine Yamal en su alineación. El joven extremo está lesionado, por lo que Hansi Flick no podrá contar con él para el duelo con el que abren esta temporada su participación en la máxima competición. Lo lógico es que, en su lugar, aparezca Marcus Rashford. También es duda Frenkie de Jong, puesto que el neerlandés llegó del parón lesionado, aunque se ejercitó con el grupo antes de viajar a Inglaterra.

Los culés debutan en Inglaterra ante un Newcastle que llega con muchas incógnitas, tras la marcha de su gran estrella este verano. El fichaje de Alexander Isak por el Liverpool les ha dejado algo huérfanos en ataque, aunque con una buena montante en caja. Además, se han reforzado con jugadores como Woltemade, Elanga o Wissa, todos ellos jugadores de corte ofensivo.

El Barça, por su parte, ha completado su equipo, que alcanzó las semifinales de la máxima competición el pasado año, con jugadores como Rashford y Joan García. El mercado del conjunto culé ha estado marcado por las inscripciones en lugar de los fichajes, puesto que sólo han realizado estos dos y el del Roony Bardghji. Los dos primeros entrarán en la alineación inicial contra el Newcastle.

El Barcelona no podrá contar con Lamine Yamal, dado que está lesionado, mientras que De Jong ha entrado en la convocatoria, pero no está segura su presencia en la alineación inicial. En caso de no jugar, su lugar en el centro del campo debería ocuparlo Fermín.

Alineación del Barcelona

De esta manera, la alineación del Barcelona estará formada por Joan García en la portería. Después de fichar procedente del Espanyol, el meta se ha consolidado como el titularísimo del conjunto culé bajo los palos, desplazando a la suplencia a Wojciech Szczesny. Ante el Newcastle, disputará su primer encuentro como azulgrana en la máxima competición continental.

En defensa, la principal duda reside en Ronald Araujo. El uruguayo no ha jugado en los dos últimos encuentros, pero podría volver a la titularidad para medirse al gigante Woltemade. Koundé estará en el lateral derecho, mientras que en el izquierdo aparecerá Gerard Martín. Cubarsí es fijo en el eje, por lo que si no está el charrúa, quien aparecerá será Christensen.

No parece haber dudas en el centro del campo. Marc Casadó hará de pivote y queda por saber si lo hará junto a Frenkie de Jong o Pedri. El estado físico del neerlandés parece que le dejará en el banquillo, puesto que viene de lesión y entrenó únicamente antes de viajar a Newcastle. En ese caso, Fermín aparecería como enganche, mientras que el canario iría al doble pivote con el canterano culé.

La ausencia de Lamine Yamal en el ataque es la noticia principal. No estuvo contra el Valencia, después de llegar tocado del parón internacional, y tampoco estará en Inglaterra. Su puesto lo ocupará Rashford. En el otro costado aparecerá Raphinha, mientras que en punta Robert Lewandowksi.