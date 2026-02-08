Cupra presenta a lo grande su ePrix de Madrid de Fórmula E: «La gente va a disfrutar mucho»

El ePrix de Madrid lleva tiempo siendo una realidad, pero no fue hasta este viernes cuando la capital de España fue consciente de que en poco más de un mes tendrá lugar en el circuito del Jarama la primera carrera de Fórmula E en la historia de nuestro país. Una cita apadrinada por Cupra, marca que dará nombre a la prueba y aportará el gran aliciente de la misma, el único piloto nacional de la parrilla, Pepe Martí.

El catalán, ex miembro de la academia de Red Bull en la F2, protagonizó la presentación del ePrix de Madrid junto al cofundador de la Fórmula E, Alberto Longo, el presidente de RACE, Carmelo Sanz de Barros, y el director de Cupra Racing, Xavi Serra, entre otros. Al acto acudieron personalidades de toda clase, como por ejemplo el alcalde de la ciudad madrileña, José Luis Martínez Almeida.

Un día para la ilusión y de impulso para Cupra Kiro, revelación en el inicio del campeonato con los resultados de Pepe Martí en los ePrix de México y Miami entrando en la zona de puntos. Pero también de realismo, dejando claro en todo momento que el proyecto español es a largo plazo y que el año será muy largo. Eso sí, Almeida ya lanzó el reto al piloto catalán de triunfar en la capital.

Martí atendió a varios medios de comunicación españoles tras el evento, entre ellos a OKDIARIO, y pidió al público español apasionado del deporte de motor que dé «una oportunidad» a la competición eléctrica de monoplazas: «Hay una buenísima organización, hay un campeonato que ofrece carreras muy divertidas y el tabú ese que hay con el ruido se puede superar».

Pepe Martí y la llegada de la Fórmula E a Madrid

Este periódico le preguntó por cómo enfocaría él, si estuviese dentro de la prensa, el hecho de que Madrid y el circuito del Jarama sean la sede de una carrera de Fórmula E en la que correrá un piloto español: «Les diría a los aficionados que le den una oportunidad. Es un campeonato que yo también desde fuera no conocía y cuando he entrado me lo he pasado muy bien. Los equipos son fantásticos, de altísimo nivel. La gente que va a venir disfrutará mucho».

Antes de la esperada carrera que se celebrará el sábado 21 de marzo, Pepe Martí relata cómo afronta la presión de ser el piloto ‘local’: «Querer brillar normalmente no hace que obtengas cosas buenas. No podemos afrontar Madrid pensando en que vamos a ganar. Los demás conocen la pista con este coche y yo no. Hay que ser honestos y no mentir a los aficionados».

Serra, acompañado de Russell O’Hagan (team principal de Cupra-Kiro), también nos atendió y, preguntado por cuándo llegarán las victorias, contestó de la manera precavida: «No hemos hablado de ello. No creo que sea un objetivo ahora, pero si llega… No es descartable, pero no es realista. Pepe tiene sus limitaciones en la vuelta de clasificación, le faltan un montón de horas debajo de los cinturones porque lleva muy pocas, ha rodado muy poco».