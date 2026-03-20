Pepe Martí y la presión de correr en Madrid: «Mi trabajo es hacerlo lo mejor posible en pista»

Pepe Martí está ante la gran oportunidad que soñaba desde que era un niño. Quizá no era la que esperaba, a bordo de un monoplaza de Fórmula 1, pero la alternativa es realmente llamativa. Un piloto español al volante de la única marca española de la Fórmula E y en la primera carrera de la historia de la competición eléctrica que se celebra en nuestro país.

El reto es mayúsculo y lo afronta limitándose a hacer su «trabajo», que no es otro que «hacerlo lo mejor posible en la pista». Pepe Martí atendió a los medios en el hospitality de Cupra en el circuito del Jarama y nos contó sus sensaciones sobre esta ansiada cita en la capital de España que por fin ve la luz este fin de semana.

«La respuesta del público español a esta carrera es un honor. Espero estar a la expectativa, es un orgullo. Veo que se ha vendido todo, la gente se ha volcado con el evento, es el pre-F1. Es fantástico y la gente que venga lo disfrutará mucho», alabó.

Pepe Martí dio su opinión acerca de la situación actual de la F1: «No llevo ni media temporada en el campeonato. La gente exagera un poco la situación de la F1. Es 50% combustión. Cuando metieron los motores V6 turbo, todo el mundo decía que iba a ser un desastre y, al final, en 2025 han sido los más rápidos. Hay que darle tiempo a los equipos, a la tecnología para acoplar las baterías, que irán evolucionando muchísimo».

Pepe Martí y la F1 actual

«Entiendo las quejas de los pilotos. Yo también he conducido un coche de combustión hasta ahora y estar pendiente de ver cómo una batería sube y baja… Están más pendientes de sacar rendimiento al hacer una buena gestión de la batería en las curvas y eso es algo que, como piloto, entiendo. Los comentarios de Max Verstappen los entiendo perfectamente», añadió en este sentido.

«El año pasado lo único que tenían que hacer era ir al 100% y disfrutar de la mayor carga aerodinámica hasta ahora en la historia del deporte de motor. A Russell y a Antonelli no se les escucha mucho quejarse. El ganador está siempre de acuerdo con el reglamento y el que está sufriendo un poco más no está tan contento», zanjó.

El catalán también fue cuestionado por su representante e ídolo, Fernando Alonso: «La estrategia con la batería no es el mayor problema que tiene el Aston Martin. Están centrados en que la unidad de potencia vaya bien, que el chasis tenga menos problemas y poco a poco ya veremos cómo evoluciona el coche de cara al final de temporada».

Sobre su poca experiencia en el circuito del Jarama, dijo lo siguiente: «Saldremos a pista y veremos qué hay. Hice un filming hace un año en diciembre, otro con Cupra en el Jarama. Me lo voy a tomar con calma, intentaré aprenderme los puntos clave, que seguro que ha tenido variaciones desde entonces, y maximizar el primer libre para que mañana podamos aprovechar el segundo y estar preparados para la clasificación y luego la carrera».

El Jarama le espera

«Tenemos el mismo neumático para todas las condiciones. Es conocido que el neumático es bastante duro para las de mojado, con agarre. En Miami tuve una primera experiencia y fue bastante interesante, así que si se da el caso, alterará bastante el fin de carrera», afirmó sobre la opción de que haya lluvia en la carrera de este sábado (15:05 horas).

«Nosotros no gestionamos una batería vuelta a vuelta. Tenemos como si fuese un tanque de gasolina que gestionamos de principio a fin. Tiene similitudes, pero no es comparable con la F1. La manera de competir y el coche son muy distintos», explicó.

«No tengo nada de presión», dijo irónicamente. «Me lo estoy tomando lo más normal que puedo. Lo que importa es el sábado, mi trabajo es hacerlo lo mejor posible en pista, me voy a limitar a eso. Separar el deporte de motor de este entorno que para mí es bastante nuevo», sentenció Pepe Martí.