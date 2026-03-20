El circuito del Jarama ya está vestido para la ocasión: este sábado se celebra la primera carrera de la historia de la Fórmula E en Madrid y el mítico circuito luce impecable para la esperada prueba. OKDIARIO realizó un recorrido a través de un paddock que este fin de semana se llenará de todo tipo de celebridades, tanto del mundo del deporte como de la cultura y la política.

El trazado está completamente ataviado con identificativos de los 11 equipos y no falta ni un sólo detalle del clásico decorado de la competición eléctrica de monoplazas. Además, en lo que es la pista, ya se ha testado la chicane recién estrenada en la recta principal, la gran diferencia del Jarama respecto a las carreras de turismos que acoge normalmente.

La cita contará con el gran aliciente de que compita una marca española como Cupra y que a bordo de uno de sus coches esté el piloto nacional, Pepe Martí. La de este sábado será únicamente la quinta carrera del año de su debut en la Fórmula E y tratará de dar espectáculo y confirmar su serio inicio de temporada metiéndose en el top 10. Actualmente le separa un punto de la décima posición.