OKDIARIO tuvo la oportunidad gracias a Cupra de vivir en primera persona la experiencia de la Fórmula E realizando una visita al box de Pepe Martí en el garaje de la marca española. El piloto catalán buscará dar este sábado una gran alegría en la primera carrera de la historia de la competición eléctrica de monoplazas que se celebrará en Madrid, concretamente en el circuito del Jarama. Así se prepara su coche y el de su compañero Dan Ticktum para estos dos días de motor en la capital de España.
OKDIARIO en el box de Cupra con Pepe Martí antes de la primera carrera de Fórmula E en Madrid
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Este periódico tuvo la oportunidad de vivir de primera mano la competición de monoplazas en el garaje de la marca española
Así se prepara el coche del piloto catalán para estos dos días de motor
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