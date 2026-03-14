Uno de los árboles con más sombra de España es un ficus centenario de Sevilla reforzado con trípodes

En la capital hispalense se encuentra un gigantesco ficus que se ha convertido en uno de los grandes protagonistas del paisaje urbano.

Este árbol centenario, situado en el Parque Rectora Rosario Valpuesta, destaca por su frondosidad y también por la reciente intervención municipal que ha permitido reforzar su estructura y asegurar su conservación durante los próximos años.

El ficus centenario de Sevilla que genera una de las mayores sombras urbanas de España

En el Parque Rectora Rosario Valpuesta se alza un imponente ejemplar de Ficus microcarpa, conocido popularmente como laurel de Indias. Su gran copa y su tamaño lo convierten en uno de los árboles más llamativos del arbolado urbano sevillano y en un auténtico refugio natural para quienes buscan sombra durante los meses más calurosos.

Este ficus alcanza 18 metros de altura y su tronco presenta un perímetro de 4,15 metros, dimensiones que explican la enorme extensión de su copa y la amplitud de la sombra que proyecta en el parque.

El origen de este árbol se remonta al siglo XIX, cuando formaba parte de los terrenos de la antigua Fábrica de Pirotecnia Militar situada en esta zona de Sevilla. Con el paso del tiempo, el espacio se transformó en parque urbano, pero el ficus ha permanecido como un testigo natural de la evolución histórica del entorno, según detalla el Ayuntamiento de Sevilla.

Por su valor ambiental, histórico y paisajístico, este ejemplar ha sido incluido en el Catálogo de Árboles Singulares y Notables de Sevilla, una guía municipal que en 2024 recogía 61 árboles destacados repartidos por distintos puntos de la ciudad.

Cómo han reforzado el ficus centenario de Sevilla con trípodes para evitar su deterioro

El gran tamaño del ficus también implica desafíos para su conservación. Los técnicos municipales detectaron que una de sus ramas principales presentaba un importante desequilibrio, lo que incrementaba el riesgo de fractura debido al peso acumulado y a su gran longitud.

Para evitar una poda agresiva que pudiera afectar al árbol, el Ayuntamiento optó por una intervención especializada basada en técnicas de arboricultura avanzada. Esta actuación forma parte de un conjunto de mejoras en el parque cuya inversión supera los 100.000 euros.

Entre los trabajos realizados destacan estas medidas técnicas destinadas a reforzar la estabilidad del árbol:

Análisis del sistema radicular mediante tecnología airspade, que permite estudiar el cuello de las raíces sin dañarlas.

mediante tecnología airspade, que permite estudiar el cuello de las raíces sin dañarlas. Instalación de zapatas de anclaje para reforzar el soporte estructural.

para reforzar el soporte estructural. Colocación de un trípode de apuntalamiento con amortiguación, diseñado para sostener la rama comprometida y reducir el riesgo de rotura.

El Parque Rectora Rosario Valpuesta renueva su entorno con mobiliario sostenible

La actuación municipal no se ha centrado únicamente en el ficus centenario. El Ayuntamiento también ha aprovechado la intervención para mejorar el equipamiento del Parque Rectora Rosario Valpuesta, uno de los espacios verdes más frecuentados por los vecinos de la zona.

Éstas son algunas de las mejoras realizadas:

Instalación de 32 nuevos bancos y 28 papeleras.

Incorporación de mobiliario del modelo Citizen Eco, fabricado con plásticos reciclados ReBnew procedentes de residuos de contenedores amarillos.

Renovación del suelo de la zona infantil para incrementar la seguridad de los niños.

Además, el entorno del ficus cuenta con cartelería informativa para proteger el área y divulgar el valor de este ejemplar singular.