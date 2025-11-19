España-República Checa en la Copa Davis: sin Alcaraz, pero con fe

El tenis es un constante parte de guerra. El último, emitido a caballo entre las ATP Finals y la Copa Davis, descartó al sargento Alcaraz por un edema muscular que podría desembocar en rotura si se fuerza. Tampoco está Davidovich, protagonista de la polémica por ser el quinto hombre de la Armada. Cuestión de si se le caen a uno los anillos o no, dejó entrever Ferrer. Sí están en Bolonia los héroes de Marbella, los que consiguieron sellar el billete de España a las finales de la Davis con una remontada histórica contra Dinamarca.

Los Pablo Carreño, Jaume Munar y Pedro Martinez. Acompañados por Granollers en el dobles, toda una garantía. Con eso debuta España ante Chequia en la Davis. Con eso y con fe. ¿Por qué no? La empresa es difícil, muy difícil, pues la República Checa cuenta con tres tenistas mejor a cada cual. Lehecka (17 del mundo), Mensik (19) y Machac (32). Calidad y convencimiento. «Si Alcaraz hubiera jugado habría sido más difícil, tal vez España hubiera sido favorita. Pero ahora son menos peligrosos y nosotros los favoritos», explicó Mensik en su entrevista con OKDIARIO.

España confía en competir y dar el golpe pese a la ausencia capital de Alcaraz. «Tenía un edema que venía arrastrando desde Turín y al jugar la final se resintió. Ayer se hizo una resonancia y hablaron los médicos de que corría mucho riesgo. Es una pena no tener al número uno del mundo. Pero quiero resaltar que estamos en la Finales gracias a todos y vamos a competir y tener nuestras opciones. Vuelvo a ver la luz y tengo fe de que vamos a hacer grandes cosas», expresó Ferrer.

Ha sido una lista, la de convocados para esta Davis, difícil de ofrece. No está será Alejandro Davidovich, aunque ocupe el 14º puesto del ranking mundial. David Ferrer convocó hace un mes a cuatro jugadores ,entre los cuáles no figuraban ni Davidovich ni Carreño, y se guardó el último billete para cuando se acercara el torneo. ¿El motivo? La experiencia. Ferrer había llamado a Davidovich para dos eliminatorias y el malagueño declinó ambas por cansancio y fatiga mental.

«Siendo el 14º del mundo creo que merecía estar entre los cuatro mejores del país», dijo Davidovich, quien, según Ferrer, se descartó de la Davis. «Si no entro en la primera lista no cuentes conmigo», dijo el capitán. Su lugar lo ocupó Carreño, el tercer vértice que no se había pronunciado hasta ahora. «A mi me parece una excusa lo de Davidovich. Yo ahora no soy el quinto jugador, soy el número dos de España», explicó Carreño en su entrevista con OKDIARIO.