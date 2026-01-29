Doncic evita una grave lesión en la pista más peligrosa de la NBA: «Tuve suerte»

Luka Doncic dio el susto la pasada madrugada en la derrota (99-129) de Los Angeles Lakers ante Cleveland Cavaliers. El jugador esloveno se retiro a vestuarios en el primer cuarto después de caer sobre su tobillo izquierdo tras intentar un triple. El motivo fue una particularidad en el diseño del Rocket Arena, pabellón de los Cavs. Para delimitar la pista de las gradas, hay un cambio de altura muy próximo a los límites reglamentarios de la cancha. En esta zona cayó un Luka Doncic que pudo regresar al encuentro minutos después. «Tuve suerte», reconoció el canterano madridista tras el partido.

La zona elevada en la que se sitúan los límites de la pista ya ha provocado lesiones en el pabellón en el que juegan sus partidos como locales los Cavaliers. El jugador de Miami Heat, Dru Smith, sufrió un esguince del ligamento cruzado anterior por este mismo motivo en el año 2023. La franquicia de Florida presentó una queja a la NBA, que no ha desembocado en ninguna acción por parte de la liga. J. J. Redick, entrenador de los Lakers, definió el desnivel de la cancha como «un peligro para la seguridad» de los jugadores. «No sé por qué sigue siendo así… Aunque presentes quejas formales, no ves ningún cambio», prosiguió el técnico.

Luka Doncic recalcó que su caída pudo haber tenido un peor desenlace. El base de los angelinos disputó -sin aparente lesión- 30 minutos de un partido en el que sumó 29 puntos, cinco rebotes y seis asistencias. «Me asusté un poco. No fue una sensación agradable. Al volver a ver el vídeo, creo que tuve un poco de suerte. Ahora me duele más, obviamente, pero intenté seguir adelante», ha aclarado el esloveno. Su actuación no fue suficiente en Cleveland, donde LeBron James recibió un homenaje en el que puede ser uno de sus últimos partidos ante el público del lugar donde creció como niño, debutó en la NBA y ganó el anillo en su segunda etapa.

The play Luka Doncic got hurt on: (I’ll never understand the court being elevated) pic.twitter.com/gowNOJFUiB — 𝕱𝖊𝖗𝖗𝖊𝖙 𝖆𝖑𝖑𝖊𝖓 (@ferretallen) January 29, 2026

Con esta derrota, los Lakers caen a la quinta posición de la Conferencia Oeste, con un balance de 28 victorias y 18 derrotas. La igualdad es máxima más allá de Oklahoma City Thunder, primero con 38 triunfos y sólo diez partidos perdidos. Doncic lidera a unos Lakers que buscan escalar en la conferencia, pese a las lesiones que han sufrido hombres clave para los angelinos como Austin Reaves, LeBron James y el propio base esloveno. El ex jugador del Real Madrid se ha echado el equipo a la espalda ante estas bajas y la edad de un LeBron que afronta sus últimos años en la NBA. Como muestra, el último encuentro en Chicago, en el que Doncic firmó una línea estadística de 46 puntos y 11 asistencias el la victoria ante los Bulls.

Hugo González brilla ante Chus Mateo

En cuanto al baloncesto español en la NBA, Hugo González ha vuelto a alcanzar los dobles dígitos en anotación en su primera temporada en la liga. El alero español sumó 10 puntos y cinco rebotes en la derrota de sus Boston Celtics ante Atlanta Hawks (117-106), su sexto partido como rookie con diez o más tantos en su haber. En el TD Garden ha tenido como espectador de lujo a Chus Mateo, seleccionador español y su entrenador en el primer equipo del Real Madrid.